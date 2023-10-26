Розкриття колосального мега-хижака з юрського періоду

У недавньому революційному відкритті вчені оприлюднили існування надзвичайної істоти, яка домінувала в океанах протягом приголомшливих 80 мільйонів років протягом Юрського періоду. Цей колосальний мегахижак, відомий як Lorrainosaurus, мав масивну щелепу довжиною 4.3 фута та витончене тіло у формі торпеди. Належачи до клади Thalassophonea, яку зазвичай називають морськими вбивцями, Lorrainosaurus процвітав приблизно 170 мільйонів років тому.

Скам'янілості цієї стародавньої морської рептилії, знайденої на північному сході Франції та нині відомої як Grand Est, дають цінну інформацію про раннє існування мега-хижих пліозаврів епохи динозаврів. Пліозаври, тісно пов’язані з плезіозаврами, були відомі своїми вправними здібностями до плавання та характерною зовнішністю, схожою на пухких дельфінів із змієподібними головами. Однак саме лотарингозавр виділяється як найдавніший мега-хижий пліозавр.

Завдяки поглибленому аналізу скам’янілостей вчені повторно дослідили п’ять конкретних знахідок, включаючи три частини щелепи, коронку зуба з коренем і фрагмент плавця. Їхнє дослідження виявило важливі характеристики лотарингозавра, які відрізняють його та заслуговують на власну унікальну гілку на еволюційному дереві пліозавра. Примітно, що лотаринозавр мав більш широкі та клиноподібні селезінки та кістки нижньої щелепи порівняно з іншими пліозаврами.

Придумані як «королі мезозойських океанів», пліозавриди, включно з лотарингозавром, панували над своєю водною територією. Їхня колосальна сила та домінування в ту епоху принесли їм ярлик «династії». Маючи щелепу, здатну поглинути обрану здобич, лотарингозавр ласував різноманітними великими морськими тваринами, включаючи акул, морських черепах та інших плезіозаврів.

Цікаво, що поява пліозаврів ознаменувала значний перелом у харчовому ланцюзі юрського періоду приблизно 175 мільйонів років тому. Цей період став свідком занепаду вершинних хижаків, таких як дельфіноподібні іхтіозаври, прокладаючи шлях для пліозаврів, щоб піднятися та встановити свою перевагу.

У той час як середній лотарингозавр перевищував 20 футів у довжину, деякі з цих морських вбивць досягали дивовижних 50 футів. Коли ми досліджуємо глибини історії Землі, ці дивовижні створіння продовжують захоплювати нашу уяву та проливати світло на чудеса стародавнього морського світу.

Часті питання (FAQ)

Що таке лотарингозавр?

Лотаринозавр — стародавня морська рептилія, яка існувала приблизно 170 мільйонів років тому в юрську еру. Він був членом клади Thalassophonea, широко відомих як морські вбивці, і вважається найдавнішим мега-хижим пліозавром.

Якими були відмінні риси лотарингозавра?

Лотаринозавр мав масивну щелепу довжиною 4.3 фута та обтічне торпедоподібне тіло. Його селезінкові кістки та кістки нижньої щелепи були ширшими та більш клиноподібними порівняно з іншими пліозаврами.

Якою здобиччю харчувався лотарингозавр?

Лотаринозавр мав різноманітний раціон, харчуючись великими морськими тваринами, такими як акули, морські черепахи та інші плезіозаври.

Як довго лотаринозавр панував в океанах?

Лоррейнозавр правив як найвищий хижак протягом вражаючих 80 мільйонів років протягом юрської ери.

Який вплив мали пліозаври на харчовий ланцюг Юрського періоду?

Приблизно 175 мільйонів років тому відбулося зменшення чисельності верхівкових хижаків, таких як дельфіноподібні іхтіозаври, створивши можливість для пліозаврів, у тому числі лотарингозаврів, піднятися та встановити домінування в океанах.