Розробка моделі для прогнозування активації естрогенових рецепторів у байкальських тюленів забрудненнями навколишнього середовища

Дослідники з Центру вивчення морського середовища (CMES) при Університеті Ехіме розробили модель, яка може передбачити здатність забруднювачів навколишнього середовища активувати рецептори естрогену у байкальських тюленів. У цьому дослідженні використовувалися як експерименти in vitro, так і комп’ютерне моделювання для оцінки потенціалу активації бісфенолів (BP) і гідроксильованих поліхлорованих біфенілів (OH-PCB) на підтипи естрогенового рецептора α (bsERα) і β (bsERβ).

Експерименти in vitro показали, що більшість BP та OH-PCBs демонструють естроген-подібну активність проти обох підтипів bsER. Серед протестованих БП бісфенол АФ продемонстрував найсильнішу естрогеноподібну активність. Подібним чином, 4'-OH-CB50 і 4'-OH-CB30 показали найсильнішу активність серед протестованих OH-PCB проти bsERα і bsERβ відповідно.

Для подальшого дослідження того, як ці забруднювачі навколишнього середовища зв’язуються з BSER, було виконано комп’ютерне моделювання док-станції. На основі результатів цього моделювання та структурних властивостей забруднювачів було розроблено моделі кількісного співвідношення структура-активність (QSAR) для обох підтипів bsER. Ці моделі точно передбачили потенціал активації кожного забруднювача навколишнього середовища в експериментах in vitro, розрізняючи сполуки, які активують, і ті, які не активуються як для bsERα, так і для bsERβ. Дослідники також визначили важливі фактори, які впливають на потенціал активації забруднюючих речовин.

Крім того, дослідники успішно побудували модель QSAR, яка передбачає потенціал активації мишачих рецепторів естрогену (ER), використовуючи той самий метод. Це демонструє застосовність цього підходу моделювання до різних видів.

Розробка цієї моделі є значним кроком у розумінні та прогнозуванні впливу забруднень навколишнього середовища на ендокринну систему байкальських тюленів. Він надає цінний інструмент для оцінки потенційних ризиків цих забруднювачів та інформування про зусилля щодо збереження цього вразливого виду.

Джерело: Hoa Thanh Nguyen та інші, «Моделювання in silico та молекулярні дескриптори для прогнозування ефективності трансактивації in vitro рецепторів естрогену байкальської тюленя забруднювачами навколишнього середовища», Екотоксикологія та екологічна безпека (2023).