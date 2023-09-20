Прорив у діагностиці: технологія CRISPR виявляє вірус віспи мавп із безпрецедентною точністю та швидкістю

Вчені з Інституту інфекцій та імунітету Пітера Доерті та Інституту медичних досліджень Волтера та Елізи Хол розробили революційний діагностичний інструмент під назвою MPXV-CRISPR. Їхнє спільне дослідження, опубліковане в The Lancet Microbe, демонструє потужність технології CRISPR у виявленні вірусу віспи мавп (MPXV) із неперевершеною точністю та швидкістю.

Незважаючи на те, що CRISPR широко відомий своїми можливостями редагування генів, нещодавно його почали використовувати для розробки високочутливих діагностичних інструментів. MPXV-CRISPR функціонує як «надточний детектив», швидко ідентифікуючи специфічний генетичний матеріал, пов’язаний з вірусом, у клінічних зразках. Дослідники запрограмували інструмент для націлювання на генетичні послідовності, унікальні для MPXV, використовуючи базу даних із 523 геномів MPXV для створення необхідних «посібників» для зв’язування з вірусною ДНК.

Коли вірусна ДНК присутня в клінічному зразку, система CRISPR спрямовується до мішені та видає сигнал, що вказує на присутність вірусу. Чутливість і точність, досягнуті MPXV-CRISPR, можна порівняти з методами золотого стандарту ПЛР, але зі значно скороченим часом тестування.

Однією з революційних особливостей MPXV-CRISPR є швидкість діагностики. Сучасна діагностика віспи мавп часто включає централізоване лабораторне тестування, для отримання результатів якого може знадобитися кілька днів. Навпаки, MPXV-CRISPR може виявити вірус за вражаючі 45 хвилин.

Щоб відповідати стандартам, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров’я, дослідницька група прагне адаптувати MPXV-CRISPR до портативного пристрою для виявлення на місці в пунктах медичної допомоги. Ця технологія може революціонізувати лікування віспи мавп, забезпечуючи швидший доступ до точних діагнозів, особливо в обмежених ресурсах і віддалених районах. Прискорюючи лікування та покращуючи результати пацієнтів, децентралізований підхід до тестування може значно покращити реакцію громадської охорони здоров’я на спалахи віспи мавп.

Дослідження було проведено у співпраці з Мельбурнським центром сексуального здоров’я та Університетом Монаша. Дослідники вважають, що MPXV-CRISPR є значним прогресом у галузі діагностики та обіцяє трансформацію лікування захворювань у майбутньому.

джерело:

Ланцетний мікроб. (2023). Швидке виявлення вірусу віспи мавп за допомогою опосередкованого аналізу CRISPR-Cas12a: дослідження лабораторної перевірки та оцінки.