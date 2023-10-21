Вчені виявили найвіддаленіший швидкий радіоспалах у Всесвіті

Радіотелескопи революціонізували наше розуміння космосу, виявивши, що спокійне нічне небо насправді кишить енергетичними явищами. Серед цих сигналів є «швидкі радіовипромінювання» (FRB), цікаві імпульси радіохвиль, які тривають лише мілісекунди, перш ніж зникнути. Вперше виявлені в 1932 році інженером Карлом Янським, FRB продовжують інтригувати астрономів, які працюють над розгадкою їхніх таємниць.

У недавньому прориві дослідники повідомили про відкриття найдальшого FRB, який коли-небудь був виявлений. Використовуючи австралійський радіотелескоп SKA Pathfinder (ASKAP), вчені ідентифікували швидкий радіосплеск, відомий як «FRB 20220610A». Щоб підтвердити походження цього спалаху, команда використала Дуже Великий Телескоп, який виявив слабкі плями світла від надзвичайно далекої галактики. Аналіз розтягнутих світлових хвиль показав, що сплеск проходив приголомшливі 8 мільярдів років, щоб досягти Землі, що робить його найвіддаленішим FRB, який спостерігався на сьогоднішній день.

Астрономи прагнуть виявити джерело швидких радіосплесків. Хоча наразі існує дві провідні теорії, дослідники розглядають різні можливості. Одне з пояснень припускає, що спалахи можуть відбуватися від магнітарів, які є щільними нейтронними зірками з неймовірно сильними магнітними полями. Інша гіпотеза припускає, що злиття масивних об’єктів, таких як чорні діри або колапсовані зірки, може викликати ці потужні радіосплески.

Важливо відзначити, що, незважаючи на захоплення швидкими радіосплесками, наразі немає доказів того, що вони походять від позаземного розуму. Тим не менш, вивчення цих спалахів дає цінну інформацію про структуру нашого Всесвіту. Наприклад, аналіз спалахів, які проходять крізь хмари гарячого газу між галактиками, дає підказки про склад і природу віддалених небесних об’єктів.

Відкриття найдальшого на сьогодні FRB є важливою віхою в розумінні загадкового явища швидких радіосплесків. Поки астрономи продовжують досліджувати ці швидкоплинні сигнали, вони сподіваються розкрити нові таємниці Всесвіту та його енергетичних подій.

джерела:

– Mashable – Радіотелескопи зробили революцію у космосі

– Наука – Райан Шеннон та ін. (2022) – найдальший швидкий радіосплеск, який будь-коли виявлено