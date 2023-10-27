Нове дослідження вивчає маніпуляції електричним полем спінових переходів в атомному масштабі

Недавнє дослідження, опубліковане в Nature Communications, заглиблюється в захоплюючу сферу маніпулювання обертовими переходами в атомному масштабі за допомогою зовнішньої напруги. Це дослідження проливає світло на практичну реалізацію керування обертанням на нанорозмірі, що життєво важливо для застосувань у квантових обчисленнях.

Спінові переходи в атомному масштабі відносяться до змін в орієнтації власного кутового моменту або спіну атома. У контексті цього дослідження дослідники зосередилися на використанні електричних полів для контролю цих спінових переходів. Поштовхом для цього дослідження стало випадкове спостереження, зроблене під час характеристики нового експерименту.

Замість використання звичайних механічних маніпуляцій дослідники виявили, що застосування напруги зміщення індукує електричне поле всередині тунельного з’єднання, утвореного між наконечником і зразком. Це індуковане електричне поле мало значний вплив на положення окремих молекул гідриду титану (TiH), змінюючи їх g-фактор і змушуючи їх взаємодіяти з унікальним магнітним полем.

Використовуючи ефект Зеемана, який розщеплює енергетичні рівні електронних спінових станів у присутності магнітного поля, дослідники змогли безпосередньо контролювати спінові переходи в сполучених димерах TiH. Це явище зв'язку виявило потенціал кооперативної поведінки між спіновими станами в цих димерах.

Результати цього дослідження мають значне значення для квантових обчислень. Здатність маніпулювати обертаннями локально та швидко за допомогою електричних засобів пропонує швидшу альтернативу традиційним механічним маніпуляціям, що робить її надзвичайно важливою для запобігання втраті інформації через декогеренцію в квантових системах.

FAQ

Що таке спінові переходи?

Спінові переходи передбачають зміни в орієнтації власного кутового моменту або спіну атома в атомному масштабі. У цьому дослідженні дослідники зосередилися на спінових переходах, пов’язаних з поведінкою електронів.

Як дослідники маніпулювали спіновими переходами?

Дослідники використовували електричні поля, застосовуючи напругу зміщення, щоб індукувати електричне поле всередині тунельного з’єднання, утвореного між наконечником і зразком. Це індуковане електричне поле вплинуло на положення досліджуваних молекул і їх взаємодію з унікальним магнітним полем.

Що таке ефект Зеемана?

Ефект Зеемана — це явище, коли рівні енергії спінових станів електрона в окремих молекулах розщеплюються в присутності магнітного поля. У цьому дослідженні дослідники використали ефект Зеемана, щоб продемонструвати прямий електричний контроль спінових переходів у зв’язаних димерах TiH.

Які потенційні наслідки цього дослідження?

Це дослідження відкриває двері для окремих атомів, які можуть служити спіновими кубітами в квантових комп’ютерах. Здатність контролювати обертання локально та швидко за допомогою електричних засобів пропонує багатообіцяючий шлях для додатків квантових обчислень, де швидкість має вирішальне значення для запобігання втраті інформації через декогеренцію.