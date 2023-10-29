Новий антибіотик кловібактин дає надію проти супербактерій, показує дослідження

Дослідники з Боннського університету у співпраці з установами США та Нідерландів відкрили новий антибіотик під назвою Кловибактин. Отриманий із ґрунтової бактерії кловібактин показав свою високу ефективність у атаці клітинних стінок бактерій, у тому числі мультирезистентних «супербактерій». Це проривне відкриття дає надію на боротьбу зі стійкістю до антибіотиків.

Зростання резистентності бактеріальних патогенів становить серйозну загрозу для глобального здоров’я. Багато звичайних антибіотиків стають неефективними проти інфекційних захворювань, що спонукає вчених до пошуків нових потужних сполук. Команда дослідників, які брали участь у цьому дослідженні, намагалася вирішити цю нагальну потребу, досліджуючи кловібактин.

Кловибактин, отриманий із ґрунтової бактерії Eleftheria terrae підвиду carolina, має унікальний механізм дії. Він блокує основні будівельні блоки клітинних стінок бактерій, спричиняючи їх руйнування та зрештою вбиваючи бактерії. Антибіотик зв’язується з цими будівельними блоками з надзвичайною інтенсивністю, що робить його високоефективним проти широкого кола бактерій.

Розшифрувавши механізм дії кловібактину, дослідники пролили світло на його потенціал і унікальні властивості. Антибіотик не тільки атакує стінку бактеріальної клітини, але й утворює супрамолекулярні ниткоподібні структури, які ще більше пошкоджують цільові структури бактерій. Крім того, він стимулює вивільнення певних ферментів у бактерій, які розчиняють власну клітинну оболонку. Ці комбіновані механізми роблять кловібактин високостійким до резистентності.

Хоча відкриття є багатообіцяючим, дослідники попереджають, що необхідні подальші дослідження, перш ніж кловібактин можна буде зробити комерційно доступним. Однак результати цього дослідження, опубліковані в журналі Cell, відкривають шлях для майбутніх досліджень щодо підвищення ефективності цього нового антибіотика.

Питання та відповіді:

З: Як називається нещодавно відкритий антибіотик?

В: Нещодавно відкритий антибіотик називається Кловибактин.

З: З чого отримують кловібактин?

В: Кловибактин отримують із ґрунтової бактерії під назвою Eleftheria terrae, підвид carolina.

З: Як кловібактин діє проти бактерій?

A: Кловибактин блокує основні будівельні блоки бактеріальних клітинних стінок, викликаючи їх руйнування та вбиваючи бактерії.

З: Що робить кловібактин унікальним порівняно з іншими антибіотиками?

A: Clovibactin утворює супрамолекулярні структури, які пошкоджують цільові структури бактерій, і стимулює вивільнення ферментів, які розчиняють власну клітинну оболонку, роблячи її високостійкою до резистентності.

Питання: чи є кловібактин у продажу?

Відповідь: Ні, необхідні додаткові дослідження, перш ніж кловібактин стане комерційно доступним.