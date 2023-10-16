Коли вперше з'явилися тварини? Новий підхід до вирішення дебатів

Вчені підрахували, що сьогодні існує майже 8 мільйонів видів тварин, що демонструє величезне біорізноманіття на Землі. Однак питання про те, коли вперше з’явилися тварини, було предметом дискусій протягом століть. Найдавніші відомі скам’янілості тварин, що датуються приблизно 500 мільйонами років, вже були складними й видимими неозброєним оком. Але останні відкриття, такі як дивні на вигляд скам’янілості Ediacara Biota 574–539 мільйонів років тому, свідчать про те, що тварини могли існувати навіть раніше.

Палеонтологи також виявили скам’янілості, схожі на губку, приблизно 800 мільйонів років тому, але неможливо остаточно довести, що це тварини. Крім того, летопис скам’янілостей повний прогалин, оскільки скам’яніла лише частина життя. Щоб вирішити ці проблеми, вчені звернулися до молекулярної біології та використання молекулярних годинників для оцінки часу походження тварин.

Молекулярні годинники працюють, порівнюючи ДНК сучасних тварин, щоб визначити, наскільки відбулася еволюція. У той час як оцінки походження тварин коливаються від 800 до 700 мільйонів років тому, наявність різних оцінок, заснованих на скам’янілості та молекулярних годинниках, викликала суперечки.

У недавньому дослідженні вчені запропонували новий підхід до оцінки часу походження тварин. Замість того, щоб зосередитися на найдавніших скам'янілих рештках тварин, дослідники досліджували тип гірських порід, які могли зберегти перших тварин. Вони виявили, що породи, багаті глинистими мінералами, які мають антибактеріальні властивості та можуть зберігати м’які тканини, ідеально підходять для скам’яніння. Однак гірські породи періоду часу приблизно 790 мільйонів років тому, які володіють багатими на глину властивостями, не містять скам’янілостей тварин, що свідчить про те, що тварини, можливо, ще не еволюціонували в той час.

Для продовження пошуку доказів тваринного походження необхідні подальші дослідження. Досліджуючи більше геологічних епох і досліджуючи гірські породи, які потенційно можуть зберегти перших тварин, вчені сподіваються краще зрозуміти, коли тварини вперше з’явилися на Землі.

джерело:

– Дарвін, Чарльз. Про походження видів шляхом природного відбору, або збереження улюблених рас у боротьбі за життя. Мюррей, 1859 рік.