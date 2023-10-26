Проблема відкриття капсули Бенну: вчені NASA шукають альтернативні методи

Місія NASA OSIRIS-REx зі збору зразків з астероїда Бенну стикається з несподіваною проблемою, оскільки вчені намагаються відкрити капсулу із зразками. Незважаючи на успішне транспортування космічного пилу понад 200 мільйонів миль, відсутність відповідних інструментів перешкоджає доступу до дорогоцінного вантажу.

Офіційна заява космічного агентства показала, що процес видалення зіткнувся з труднощами. «Після кількох спроб зняття стало очевидно, що два з 35 кріплень головки TAGSAM (механізм збору зразків Touch and Go) неможливо від’єднати за допомогою схвалених на даний момент інструментів у бардачку OSIRIS-REx».

Вчені з Космічного центру Джонсона NASA в Х’юстоні тепер зіткнулися з завданням знайти альтернативні методи, щоб розблокувати скарбницю безцінних каменів і пилу, що потрапили в капсулу зі зразками.

Складна природа застібок спантеличила експертів, вимагаючи нового підходу для безпечного вилучення вмісту. Команда інженерів NASA старанно працює над рішенням, досліджуючи інноваційні методи, щоб обійти цю несподівану перешкоду.

Незважаючи на цю невдачу, місія OSIRIS-REx досягла значних успіхів. Бенну, багатий вуглецем астероїд, дав безцінне уявлення про походження нашої Сонячної системи. Дослідники сподіваються, що аналіз зразків допоможе розкрити таємниці формування та еволюції планет.

Питання та відповіді:

З: Що таке місія OSIRIS-REx?

Відповідь: Місія OSIRIS-REx — це місія космічного корабля НАСА, метою якої є збір зразків з астероїда Бенну та безпечне повернення їх на Землю для подальшого вивчення.

З: Що таке TAGSAM?

Відповідь: TAGSAM (механізм збору зразків Touch and Go Sample Acquisition Mechanism) — це спеціально розроблена роботизована рука, яка використовується на космічному кораблі OSIRIS-REx для збору зразків із поверхні астероїда.

З: Які наукові цілі місії?

Відповідь: Мета місії — вивчити склад Бенну, отримати уявлення про формування нашої Сонячної системи та, можливо, пролити світло на походження життя на Землі.

З: Чи стикалася місія OSIRIS-REx з іншими проблемами?

Відповідь: Хоча проблема з відкриттям капсули із зразками є серйозною проблемою, це одна з небагатьох невдач, з якими зіткнулася місія. Загалом місія успішно досягла своїх головних цілей.