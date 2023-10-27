Майбутнє прискорювачів елементарних частинок: зменшення технології прокладає шлях до медичних проривів

Вчені з німецького Університету Фрідріха-Олександра Ерлангена-Нюрнберга (FAU) здійснили новаторський подвиг у світі фізики елементарних частинок. Вони успішно активували нанофотонний прискорювач електронів (NEA) – мікрочіп розміром приблизно з маленьку монету. Незважаючи на свій мініатюрний зріст, цей крихітний прискорювач частинок має потенціал зробити революцію в медицині, особливо в галузі променевої терапії раку.

NEA функціонує, прискорюючи електрони за допомогою коротких лазерних імпульсів, які націлені на тисячі мікроскопічних стовпів, розміщених у мініатюрній вакуумній трубці. У недавньому дослідженні, опублікованому в Nature, дослідники повідомили, що компактний прискорювач збільшив енергію електронів більш ніж на 40%. Хоча ці частинки мають значно меншу енергію порівняно з тими, що використовуються у Великому адронному колайдері (LHC), основна увага команди FAU полягає не в зануренні в глибини фізики елементарних частинок, а в дослідженні медичних застосувань.

Потенціал NEA у цільовій променевій терапії раку є особливо перспективним. Компактність прискорювача відкриває можливість розмістити його на ендоскопі, що дозволяє проводити променеву терапію безпосередньо в уражену ділянку тіла. Такий підхід не тільки забезпечить більшу точність націлювання на ракові клітини, але й зменшить побічні ефекти, пов’язані з поточними методами доставки радіації. Томаш Хлоуба, один із провідних авторів дослідження, вважає це «додатком мрії» для NEA.

Незважаючи на те, що команда FAU ще далека від впровадження мікроприскорювача в людську медицину, успішне тестування цієї першої у своєму роді нанофотонної системи знаменує значний крок у цьому напрямку. Оскільки технологія продовжує скорочувати прискорювачі частинок, вона прокладає шлях до медичних проривів, які мають потенціал змінити ландшафт охорони здоров’я, пропонуючи нові та ефективніші методи лікування захворювань, таких як рак.

Поширені запитання:

З: Що таке нанофотонний прискорювач електронів?

A: Нанофотонний прискорювач електронів – це мікрочіп, який прискорює електрони за допомогою коротких лазерних імпульсів, спрямованих на мікроскопічні стовпи у вакуумній трубці.

З: Яке потенційне застосування нанофотонного прискорювача електронів?

Відповідь: Нанофотонний прискорювач електронів є багатообіцяючим у сфері цільової променевої терапії раку, забезпечуючи точнішу та безпечнішу доставку випромінювання до уражених ділянок тіла.

З: Чим нанофотонний прискорювач електронів відрізняється від Великого адронного колайдера (ВАК)?

Відповідь: У той час як LHC є масивним прискорювачем частинок, який використовується для фундаментальних досліджень фізики, нанофотонний прискорювач електронів набагато менший за розміром і призначений для застосування в медицині.