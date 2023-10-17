Вчені пропонують новий закон природи: розширюючи еволюцію

Група з дев'яти вчених і філософів висунула новаторську пропозицію щодо нового закону природи. Цей новий закон має на меті розширити теорію еволюції Чарльза Дарвіна, вперше описану в його впливовій книзі «Про походження видів» 1859 року. Згідно з Дарвіном, біологічні види еволюціонують з часом, набуваючи переваг, які сприяють виживанню та розмноженню. Ця концепція зробила революцію в науковій думці, спричинивши значний прогрес у нашому розумінні світу природи.

Тепер, через 164 роки, ці вчені та філософи стверджують, що теорія еволюції Дарвіна є лише одним із проявів набагато ширшого явища. Вони припускають, що це явище поширюється за межі біологічних видів, охоплюючи атоми, мінерали, атмосфери планет, планети, зірки тощо. Іншими словами, вони припускають, що принципи, які лежать в основі еволюції, можна спостерігати на різних рівнях природного світу.

Розширюючи рамки теорії Дарвіна, ці дослідники сподіваються пролити світло на фундаментальні процеси, які формують Всесвіт. Вони вважають, що цей новий закон природи забезпечить більш повну основу для розуміння того, як все у Всесвіті, від мікроскопічних частинок до небесних тіл, зазнає змін і адаптації з часом.

Ця пропозиція має потенціал революціонізувати не лише наше розуміння еволюції, але й наші знання про фундаментальну роботу світу природи. Він підкреслює взаємозв’язок та універсальний характер процесів, які стимулюють зміни та адаптацію в різних масштабах. Вчені та філософи в захваті від перспектив цього нового закону, оскільки він має потенціал забезпечити єдину точку зору на роботу Всесвіту.

джерела:

– Чарльз Дарвін «Про походження видів»

– Внесок від різних установ

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