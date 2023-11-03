Таємничі глибини Землі: підказки до її катастрофічного минулого

Сейсмологів давно заінтригували дві загадкові плями, що мешкають глибоко в мантії Землі — одна під Африкою, а інша — під південною частиною Тихого океану. Ці масивні, щільні структури спантеличили вчених протягом десятиліть. Однак останні дослідження показують, що ці краплі можуть бути залишками монументального зіткнення, яке відбулося мільярди років тому.

Зараз вчені вважають, що ці плями можуть бути доказом катаклізмів у ранній історії нашої планети — зіткнення Землі з небесним тілом, відомим як Тея. Це зіткнення, яке, як вважають, відбулося в дитинстві планети, могло стати причиною створення нашого Місяця.

Хоча точна природа цих крапель і їх походження все ще є предметом наукових дебатів, ця нова гіпотеза пропонує захоплююче розуміння глибоких надр Землі. Подальші дослідження та технологічний прогрес матимуть вирішальне значення для розгадки таємниць цих аномалій розміром із континент.

Питання та відповіді:

З: Що таке краплі в мантії Землі?

Відповідь: Краплі — це щільні структури, розташовані глибоко в мантії Землі, одна під Африкою, а інша — під південною частиною Тихого океану.

З: Яке їх можливе походження?

В: Вчені припускають, що ці краплі можуть бути залишками колосального зіткнення між Землею та небесним об’єктом під назвою Тея.

З: Коли відбулося це зіткнення?

В: Вважається, що зіткнення відбулося на ранніх стадіях формування Землі.

З: Чи могло це зіткнення створити Місяць?

В: Так, згідно з гіпотезою, це зіткнення між Землею та Тейєю могло призвести до утворення нашого Місяця.

З: Які додаткові дослідження потрібні?

Відповідь: Вченим необхідно провести подальші дослідження та використовувати передові технології, щоб краще зрозуміти ці плями та їхнє значення в історії Землі.

джерела:

– Scientific American: [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com/article/unusual-blobs-deep-inside-earth-have-a-startling-origin/)

– National Geographic: [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-did-moon-form-earths-deep-interior-holds-clues)