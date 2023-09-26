Зразок астероїда НАСА безпечно доставлено в пустелю Юта

Остання космічна місія NASA досягла важливої ​​віхи: капсула з найбільшим зразком ґрунту, коли-небудь зібраним з астероїда, успішно приземлилася в пустелі Юта. Капсула, випущена з космічного корабля OSIRIS-REx, приземлилася у визначеній зоні посадки на захід від Солт-Лейк-Сіті.

Космічний корабель OSIRIS-REx виконував місію зібрати зразок з астероїда Бенну, яку він виконав на початку цього року. У неділю капсула у формі гумової краплі з дорогоцінним вантажем знову увійшла в атмосферу Землі та безпечно скинулася на парашуті в пустелю Юта.

Це значне досягнення для NASA, оскільки це перший випадок успішного повернення зразка з астероїда на Землю після того, як місії «Аполлон» повернули місячні камені в 1960-х і 1970-х роках. Вчені прагнуть вивчити зразок астероїда, оскільки він містить цінну інформацію про формування Сонячної системи та може дати підказки про походження життя на Землі.

Серед інших новин, пов’язаних з космосом, Космічні сили Сполучених Штатів вивчають можливість встановлення гарячої лінії з Китаєм для запобігання кризам у космосі. Генерал Ченс Зальцман, керівник космічних операцій, висловив необхідність прямого зв’язку між Космічними силами та їх китайськими колегами для деескалації напруженості. Незважаючи на те, що внутрішні дискусії відбувалися, жодної офіційної взаємодії з Китаєм поки не відбулося.

Створення гарячої лінії з Китаєм може стати вирішальним кроком у забезпеченні мирної співпраці в космосі та уникненні потенційних конфліктів або непорозумінь. Сполучені Штати визнають важливість міжнародного співробітництва в дослідженні космосу та прагнуть сприяти покращенню каналів зв’язку з усіма космічними країнами.

Обидва ці події підкреслюють постійний прогрес і співпрацю в галузі дослідження космосу та зростаюче значення космічної діяльності в сучасному світі.

джерела:

– НАСА: www.nasa.gov

– Reuters: www.reuters.com