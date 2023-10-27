Наймолодші астронавти Китаю відправляються на космічну станцію, знаменуючи нову еру в дослідженні космосу

Китай розпочав важливу віху у своєму дослідженні космосу, коли наймолодший екіпаж китайських астронавтів вирушив на космічну станцію країни. Цей визначний запуск космічного корабля Shenzhou-17, також відомого як «Божественний корабель», означає нову еру для космічних амбіцій Китаю.

Завдяки ракеті Long March-2F Shenzhou-17 і три його пасажири вилетіли з центру запуску супутників Цзюцюань на північному заході Китаю. Ця місія не тільки відкриває шлях для розвитку космічної програми Китаю, але також відкриває двері для нового покоління «тайконавтів», які формуватимуть майбутнє дослідження космосу.

Паралельно з новинами президент Росії Володимир Путін оголосив про плани Росії створити власну орбітальну станцію до 2027 року. Ця новаторська розробка узгоджується з баченням Москви майбутнього дослідження космосу після успіху Міжнародної космічної станції. Незважаючи на невдачу своєї недавньої місячної місії, Росія залишається відданою своїй місячній програмі, демонструючи непохитну відданість розширенню присутності людства в космосі.

У ще одному захоплюючому відкритті вчені розкрили нове уявлення про глибокі надра Марса. Аналізуючи сейсмічні хвилі, викликані падінням метеорита, дослідники виявили раніше невідомий розплавлений шар, що оточує рідке металеве ядро ​​планети. Це відкриття кидає виклик попереднім оцінкам і спонукає до перегляду нашого розуміння геологічного складу Марса.

Окрім наукових відкриттів, співпраця між перуанськими та польськими вченими призвела до вражаючого відтворення дівчини інків. Ця молода дівчина, яку, як вважають, принесли в жертву, щоб задобрити інківських божеств, повернула до життя за допомогою тривимірного сканування її муміфікованих останків. Ця захоплююча робота проливає світло на історію та культуру цивілізації інків, пропонуючи зазирнути до звичаїв і ритуалів, які практикували понад 500 років тому.

Оскільки китайська програма Міжнародної місячної дослідницької станції (ILRS) набирає обертів, Білорусь приєдналася як остання країна-партнер. ILRS, ініційований спільно Китаєм і Росією, спрямований на створення постійно населеного форпосту на південному полюсі Місяця. З приєднанням Пакистану та Азербайджану до програми глобальна космічна гонка посилюється, а ILRS стає потенційним суперником програми Artemis під керівництвом США.

Завдяки цим видатним досягненням у сфері дослідження космосу людство починає нову главу відкриттів, розсуваючи межі знань і відкриваючи двері до захоплюючих можливостей за межами нашої планети.

Питання і відповіді

Як називається наймолодший в історії екіпаж китайських астронавтів? Наймолодший в історії екіпаж китайських астронавтів називають «тайконавтами». Коли Росія планує ввести в експлуатацію свою нову орбітальну станцію? Росія планує ввести в експлуатацію перший сегмент своєї нової орбітальної станції до 2027 року. Яке нещодавнє відкриття змінило наше розуміння Марса? Вчені виявили раніше невідомий розплавлений шар глибоко всередині Марса, що змінило наше розуміння складу планети. Результатом якої співпраці стало відтворення дівчини інків? Перуанські та польські вчені разом відтворили дівчину інків за допомогою тривимірного сканування її мумії. Які країни нещодавно приєдналися до програми Міжнародної місячної дослідницької станції Китаю? Білорусь, Пакистан і Азербайджан приєдналися до китайської програми Міжнародної місячної дослідницької станції.