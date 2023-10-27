Нові межі науки: уявлення про походження життя, картографування людського мозку та можливість штучних форм життя

Оскільки Нобелівські премії та рекордні температури домінують у заголовках газет, світ науки вирує захоплюючими відкриттями та досягненнями, які розширюють наше розуміння Всесвіту. Ось три нещодавні розробки, які привернули увагу вчених і можуть змінити наше розуміння життя, людського мозку та майбутнього медицини.

Зразок астероїда проливає світло на походження життя на Землі

Космічний корабель NASA Osiris-Rex успішно повернув на Землю найбільший в історії зразок астероїда, зібраний з 510-метрового астероїда, відомого як Бенну. Це монументальне досягнення відкриває двері для розгадки таємниць походження життя на нашій планеті. Аналіз зразка виявив присутність складних органічних речовин і молекул води, замкнених у глинистих мінералах астероїда. Ці захоплюючі знахідки підтверджують гіпотезу про те, що такі астероїди, як Бенну, могли доставляти на Землю життєво важливі хімічні речовини, зокрема воду, поштовхнувши до появи життя, яким ми його знаємо.

Найбільша карта мозку на сьогоднішній день розкриває клітинну складність

Вчені з ініціативи дослідження мозку Національного інституту здоров'я США створили безпрецедентну карту людського мозку на рівні окремої клітини. Ця новаторська спроба розкрила понад 3,000 різних типів клітин, проливаючи світло на складні механізми, що лежать в основі захворювань, пізнання та характеристик людського мозку. Включивши генетичну інформацію з понад трьох мільйонів клітин мозку, дослідники виявили кореляції між певними типами клітин, такими як мікроглія, і нервово-психічними розладами, такими як хвороба Альцгеймера. Подібне розуміння може зробити революцію в галузі нейронауки та прискорити розробку ефективних методів лікування таких неврологічних захворювань, як біполярний розлад, депресія та шизофренія.

Штучні форми життя на горизонті

Те, що колись було обмежено сферою наукової фантастики, скоро може стати реальністю. Доцент-професор фізики Ченгуан Лу з Університету Південної Данії та професор Ханбін Мао з Університету штату Кент стали піонерами в розробці штучних гібридних молекул з використанням наноструктур пептид-ДНК. Поєднавши сильні сторони ДНК і пептидів, вони успішно створили штучні гібридні молекули з різними застосуваннями. Ці наноструктури потенційно можуть бути використані для створення штучних форм життя або наномашин, здатних доставляти ліки, діагностувати хвороби та навіть революціонізувати вакцинацію проти хвороб. Цей прорив відкриває нові можливості для майбутнього медицини та містить величезний потенціал для трансформації охорони здоров’я, яким ми його знаємо.

Питання та відповіді:

З: Яке значення мав збір зразків астероїдів?

Відповідь: Колекція найбільшого в історії зразка астероїда з Бенну може покращити наше розуміння походження життя на Землі.

З: Що показує карта мозку?

Відповідь: Карта мозку, створена за ініціативою Національного інституту охорони здоров’я США «Дослідження мозку», оприлюднила понад 3,000 різних типів клітин людського мозку, надаючи цінну інформацію про хвороби, пізнання та характеристики людського мозку.

З: Як штучні форми життя можуть вплинути на медицину?

Відповідь: Штучні форми життя, створені за допомогою гібридних наноструктур пептид-ДНК, можна використовувати для доставки ліків, діагностики захворювань і революції у вакцинації проти хвороб, змінюючи майбутнє медицини.