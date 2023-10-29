Новий електростатичний притягуючий промінь може безпечно видалити космічне сміття з орбіти Землі

У світі, який все більше залежить від супутників для зв’язку та навігації, проблема космічного сміття викликає дедалі більше занепокоєння. У зв’язку з розквітом комерційної космічної індустрії очікується, що кількість супутників на орбіті Землі різко зросте, що призведе до підвищення ризику зіткнень і утворення більшої кількості сміття. Однак інноваційне рішення може бути на горизонті: електростатична тягова балка.

Розроблений вченими з Університету Колорадо в Боулдері електростатичний притягуючий промінь пропонує безконтактний метод видалення недіючих супутників і космічного сміття з орбіти Землі. На відміну від традиційних методів, таких як гарпуни або системи стикування, притягуючий промінь використовує електростатичне тяжіння, щоб безпечно підштовхнути космічний сміття подалі від небезпеки. Вистрілюючи негативно заряджені електрони в цільовий супутник, промінь створює позитивний заряд на обслуговуючому космічному кораблі, фактично «склеюючи» обидва разом завдяки електростатичному тяжінню.

Хоча концепція притягуючого променя може звучати як наукова фантастика, дослідники досягли значного прогресу в її втіленні. З повною робочою версією, потенційно протягом десяти років, електростатичний притягуючий промінь може зіграти вирішальну роль у пом’якшенні проблеми космічного сміття. Ця інноваційна технологія не тільки запобіжить зіткненню космічного сміття з робочим космічним кораблем, але й звільнить цінний простір на геостаціонарній орбіті, де супутники залишаються зафіксованими над певними точками на Землі.

Основна перевага електростатичного притягуючого променя полягає в його безконтактності. Альтернативні методи, такі як гарпуни та сітки, створюють ризик пошкодити космічний корабель, який вони намагаються видалити, погіршуючи проблему. Крім того, використання великих магнітів, іншого запропонованого рішення, є дорогим і потенційно заважає керуванню космічним кораблем обслуговування.

Хоча електростатичний притягуючий промінь може мати обмеження, такі як його повільна робота та потреба у значному фінансуванні, він є багатообіцяючим кроком у вирішенні зростаючої проблеми космічного сміття. Завдяки безпечному переміщенню недіючих супутників на «цвинтарну орбіту» далеко від Землі, ця технологія демонструє потенціал для забезпечення довгострокової стійкості та безпеки дослідження космосу та супутникових операцій.

Часті питання (FAQ)

Що таке космічне сміття? Космічний сміття стосується недіючих супутників, відпрацьованих ступенів ракет та іншого сміття, що обертається навколо Землі. Це створює ризик зіткнень і може пошкодити функціональний космічний апарат.



Чому космічне сміття викликає занепокоєння? Збільшення кількості супутників і космічного сміття на орбіті Землі підвищує ризик зіткнень, що може призвести до утворення більшої кількості сміття та потенційно зробити супутникові послуги неефективними.



Як працює електростатичний притягуючий промінь? Електростатичний притягуючий промінь використовує притягання між позитивно та негативно зарядженими об’єктами. Вистрілюючи негативно заряджені електрони в цільовий супутник, обслуговуючий космічний корабель створює позитивний заряд, викликаючи електростатичне притягання, яке підтримує їх зв’язок.



Які переваги електростатичного притягуючого променя? На відміну від інших методів, таких як гарпуни або системи стикування, електростатичний притягуючий промінь безконтактний і виключає ризик пошкодження космічного корабля. Він також пропонує економічно ефективне рішення для видалення космічного сміття.



Які обмеження має електростатичний притягуючий промінь? Основним обмеженням електростатичного притягуючого променя є його повільна робота. Для видалення одного супутника з навколоземної орбіти знадобиться значний час і обережне маневрування.

