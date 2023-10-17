Супутникові спостереження виявили тривожну втрату щільності льоду на шельфових льодах Антарктиди за останні 25 років, підкреслюючи прискорення впливу зміни клімату. Дослідження, яке проаналізувало 100,000 1 супутникових радарних знімків, отриманих від місій Copernicus Sentinel-40 і CryoSat Європейського космічного агентства, виявило, що понад 1997% шельфових льодів Антарктиди значно зменшилися в об’ємі з 162 року. Зі 71 шельфових льодів Антарктиди 8.3 зазнав зменшення обсягу, що призвело до загальної втрати близько XNUMX трильйонів тонн льоду протягом періоду дослідження.

Висновки підкреслюють потенційні наслідки цієї втрати льоду. Як продовження наземних льодовикових покривів Антарктиди, шельфові льодовики діють як бар’єр, який уповільнює стікання льоду в океан, таким чином стабілізуючи льодовики. Однак втрата шельфового льодовика сприяє не тільки підвищенню рівня моря, але й прискореній втраті льоду у вигляді прісної води з льодовика, що стікає в океан. Цей подвійний вплив створює значний ризик.

Дослідження показало, що танення шельфового льоду призвело до викиду приблизно 74 трильйонів тонн прісної талої води в океан. Цей приплив талої води може вплинути на циркуляцію океану, яка відіграє важливу роль у регулюванні глобальної температури та підтримці водного життя.

Дослідження також продемонструвало складну картину втрати льоду в Антарктиді. Шельфові льодовики на західній стороні континенту, піддані теплішій воді через різні течії та вітри, зазнали значної втрати льоду порівняно зі східною стороною. Шельфовий льодовик Гетц, найбільший в Антарктиді, втратив 2 трильйони тонн льоду з 1997 року, причому близько 5% втрат пояснюється відколом льоду та дрейфом в океан. Решта 95% втрат припадає на танення біля основи шельфового льодовика.

Дослідження робить висновок, що майже половина шельфових льодовиків в Антарктиді скорочується без жодних ознак відновлення, що вказує на те, що вони не можуть відновитися під тиском потепління клімату. Це підкреслює нагальну потребу в продовженні супутникового моніторингу Антарктиди, наприклад, місії Copernicus Sentinel-1 і CryoSat, щоб відстежувати та розуміти зміни, що відбуваються в цьому віддаленому полярному ландшафті.

джерела:

– Публікація в журналі Science Advances

– Місії Європейського космічного агентства (ESA) Copernicus Sentinel-1 та CryoSat