Нові огляди неба та проблема блиску супутників

Великомасштабні дослідження неба мають намір зробити революцію в галузі астрономії, дозволяючи астрономам вивчати небо, яке постійно змінюється, за набагато коротший часовий проміжок. Такі обсерваторії, як Віра Рубін та інші, відкриють шляхи для спостереження за швидкоплинними подіями, такими як наднові, на їх ранніх стадіях. Ці дослідження також допоможуть у відкритті навколоземних астероїдів, які раніше могли бути непоміченими. Однак розвиток супутникових угруповань, таких як Starlink, створює потенційну загрозу для успіху цих досліджень через світлове забруднення.

Нещодавнє дослідження, проведене командою дослідників, вивчало вплив сузір’їв супутників на огляди неба, зокрема з використанням спостережень із Zwicky Transient Facility (ZTF). У той час як попередні дослідження переважно зосереджувались на загальній яскравості супутників, у цьому дослідженні досліджувалися відблиски від супутників як визначальний фактор. Через зміну орієнтації супутників під час обертання вони можуть створювати спалахи або відблиски, коли плоскі поверхні відбивають сонячне світло в бік Землі. Ці відблиски нагадують короткочасні перехідні процеси, тому їх складно відрізнити від справжніх астрономічних подій і відфільтрувати дані.

Команда проаналізувала дані ZTF протягом трьох років і виявила, що супутникові блиски мають значний вплив. Вони підрахували, що в середньому блиски тривають від десятків до сотень мілісекунд, причому приблизно 80,000 XNUMX супутникових блисків відбуваються на годину в небі. Цей приплив світлового забруднення створює значну перешкоду для тимчасових досліджень в обсерваторіях, таких як Віра Рубін, що ставить під загрозу успіх цих проектів. З огляду на амбітні плани Starlink щодо запуску додаткових супутників, поряд з іншими великомасштабними сузір’ями, поширеність блисків може зробити певні зусилля з огляду неба нежиттєздатними.

Поява супутникових угруповань, у тому числі Starlink, безсумнівно, приносить різні переваги, такі як подолання цифрового розриву та з’єднання віддалених районів. Однак ця благородна мета коштує як у фінансовому плані, так і в компромісі наших небесних поглядів. Це піднімає важливе рішення між забезпеченням універсального зв’язку та збереженням спадщини нашого темного неба.

Питання і відповіді

З: Що таке супутникові блискітки?

Відповідь: Супутникові відблиски — це короткі спалахи або мерехтіння, створювані супутниками, коли плоскі поверхні на їхній структурі відбивають сонячне світло на Землю.

З: Як супутникові блиски впливають на огляд неба?

Відповідь: Відблиски супутників можна прийняти за короткочасні перехідні процеси, що потенційно може призвести до помилкової ідентифікації справжніх астрономічних подій. Цей приплив хибно позитивних даних перешкоджає здатності фільтрувати шум і впливає на успіх проектів огляду неба.

З: Що викликає занепокоєння щодо сузір'їв супутників?

В: Хоча супутникові угруповання, такі як Starlink, пропонують переваги з точки зору глобального зв’язку, значне збільшення кількості супутників може призвести до посиленого світлового забруднення під час огляду неба. Це світлове забруднення може поставити під загрозу якість астрономічних спостережень і досліджень.

З: Які вибори потрібно зробити щодо груп супутників?

Відповідь: Встановлення балансу між універсальним зв’язком і збереженням нашого темного неба має вирішальне значення. Необхідно прийняти рішення щодо щільності та дизайну сузір’їв супутників, щоб мінімізувати їхній вплив на астрономічні спостереження, забезпечуючи при цьому широкий доступ до Інтернету.