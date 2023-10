By

Недавнє дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що супутники та космічні кораблі забруднюють земну атмосферу великою кількістю металів. Це забруднення відбувається в стратосфері, регіоні, який містить велику концентрацію озону.

Дослідницька група під керівництвом Дена Чіцо з Університету Пердью збирала дані, літаючи на літаках на висоті майже 12 миль. Це дозволило їм отримати точні вимірювання без будь-якого забруднення повітряними випарами. Дослідження виявило, що такі метали, як літій, мідь, алюміній і свинець, які зазвичай зустрічаються в космічних кораблях, перевищили рівень природного космічного пилу.

Крім того, команда виявила, що майже 10 відсотків частинок сірчаної кислоти, які необхідні для захисту озонового шару, були забруднені випаровуваними залишками космічного корабля. Наявність таких унікальних елементів, як ніобій, свідчить про використання теплових екранів у ракетах. Ці докази вказують на те, що забруднення походить від космічних кораблів, а не від метеоритів, які залишалися незмінними протягом століть.

Вплив цього забруднення на навколишнє середовище ще не повністю вивчений. Однак, враховуючи прогнозоване збільшення кількості супутників на орбіті, ситуація може погіршитися. Передбачається, що до 50,000 року з’явиться ще 2030 50 супутників, причому лідирують такі компанії, як SpaceX і Amazon. Таке стрімке зростання космічної галузі означає, що до XNUMX відсотків аерозольних частинок у стратосфері можуть містити метали від повторного входу в космічні кораблі.

Ці висновки викликають занепокоєння щодо екологічних наслідків розширення космічної галузі. Накопичення космічного сміття та вивільнення матеріалів, створених людиною, у стратосфері потребують подальших досліджень. Оскільки ми продовжуємо значною мірою покладатися на супутники та космічні кораблі, стає вкрай важливою розробка екологічних практик, які мінімізують негативний вплив на нашу атмосферу.

Джерело: Праці Національної академії наук