Кліматична обсерваторія глибокого космосу зробила вражаюче фото сонячного затемнення

Супутник Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), створений спільними зусиллями NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і ВПС США, нещодавно зробив дивовижну фотографію сонячного затемнення «вогняне кільце», яке відбулося 14 жовтня 2023 року. Це затемнення зачарувало мільйони любителів неба по всій Америці, а унікальна перспектива DSCOVR з відстані майже 1 мільйона миль забезпечила захоплюючий вид.

На знімку, зробленому DSCOVR, зображена наша планета з її яскравими блакитними відтінками на тлі величезної темряви космосу. Однак значна частина Північної Америки здається приглушеною через темну тінь Місяця. Основна місія цього супутника — моніторинг сонячного вітру та покращення прогнозів космічної погоди. Крім того, він використовує камеру NASA для поліхроматичних зображень Землі (EPIC), щоб спостерігати за Землею та знімати приголомшливі події, такі як нещодавнє сонячне затемнення.

Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць вирівнюється між Землею та Сонцем, закриваючи його диск з нашої точки зору. Ці вирівнювання зустрічаються відносно рідко, оскільки орбіта Місяця навколо нашої планети нахилена приблизно на 5 градусів порівняно з орбітою Землі навколо Сонця.

Під час нещодавнього затемнення Місяць і Сонце виявилися приблизно однаковими за розміром на земному небі. Однак еліптична орбіта Місяця означала, що він не міг повністю закрити Сонце, що призвело до кільцеподібного або «вогняного кільця» затемнення. У цьому типі затемнення яскраве світлове кільце оточує місячний диск. Ті, кому пощастило опинитися в межах кільцеподібного шляху, ширина якого становила 130 миль, стали свідками цього чудового явища.

Окрім DSCOVR, інші супутники, що обертаються навколо Землі, також зробили зображення та відеозаписи затемнення, коли місячна тінь проходила через Сполучені Штати з південного сходу.

джерела:

– Автор зображення: Бретт Тінглі/Space.com/Future

– НАСА

– NOAA

– ВПС США