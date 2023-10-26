Дослідження стародавнього ландшафту під льодом Східної Антарктиди

Нещодавнє дослідження показало прихований стародавній ландшафт під льодовиковим покривом Східної Антарктиди, що дає змогу зазирнути в дольодовикове минуле регіону. Дослідження, проведені Університетом Дарема у Великобританії, використовували супутникові дані, щоб виявити ділянку землі, що прилягає до підльодовикових басейнів Аврори та Шмідта, яка майже не змінювалася протягом 34 мільйонів років. Ця ділянка землі є «привидом ландшафту» до того, як утворився крижаний покрив, як описав співавтор дослідження Стюарт Джеймісон.

Використовуючи наявні дані, дослідники змогли скласти карту хвилястості на поверхні льоду, яка відповідала змінам висоти внизу. Ці тонкі градієнти виявили підльодовиковий ландшафт, розташований на глибині 1.2 милі (2 кілометри) під поверхнею. Ландшафт складався з трьох окремих масивів суші, з’єднаних U-подібними долинами, що вказує на те, що вони колись були частиною безперервної формації. Однак під час розпаду стародавнього суперконтиненту Гондвана тектонічні сили, ймовірно, спричинили розділення цих масивів суші.

Дослідження показує, що в міру охолодження клімату після крейдяного періоду на вершині кожного масиву суші утворилися крижані шапки. Подальше танення і стік створили річки, які текли до узбережжя, яке в той час відкривалося. Приблизно 34 мільйони років тому масивний крижаний покрив, який сьогодні вкриває Антарктиду, виріс і поховав увесь континент, зберігаючи цей дольодовиковий ландшафт.

Цікаво, що деякі частини Східної Антарктиди зазнали значної ерозії через вагу крижаного покриву. Однак у нещодавно виявленому місці лід не досяг такої товщини, яка б дозволяла накопичувати воду, що запобігає ерозії. Це свідчить про те, що цей конкретний ландшафт залишався відносно стабільним протягом мільйонів років.

Хоча необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити вік ландшафту, буріння льоду для вилучення зразків гірських порід і опадів із місця дасть цінну інформацію. Розуміння стародавнього ландшафту під льодовиковим покривом Східної Антарктики має вирішальне значення для прогнозування його поведінки в світі, що нагрівається. Розуміючи форму та характеристики ландшафту, вчені можуть отримати уявлення про поточний потік льоду та передбачити майбутні зміни.

Питання і відповіді

Що нещодавнє дослідження виявило під льодовиковим покривом Східної Антарктиди?

Дослідження виявило стародавній ландшафт, який залишався в основному недоторканим протягом 34 мільйонів років під льодовиковим покривом Східної Антарктиди.

Як було виявлено цей стародавній ландшафт?

Дослідники використовували супутникові дані, щоб нанести на карту варіації висоти на поверхні льоду, що відповідало змінам у підстильному ландшафті. Ці тонкі градієнти розкрили підльодовиковий ландшафт, похований на 1.2 милі (2 кілометри) під поверхнею.

Яке значення цього відкриття?

Розуміння дольодовикового ландшафту під Східною Антарктидою може дати цінну інформацію про прогнозування поведінки крижаного покриву в світі, що нагрівається. Вивчаючи форму та характеристики ландшафту, вчені можуть краще зрозуміти поточний потік льоду та передбачити майбутні зміни.

Чи планується підтвердити вік ландшафту?

Дослідники сподіваються провести подальше дослідження, пробуривши лід і витягнувши з цього місця зразки гірських порід і опадів. Це дозволить точніше визначити вік ландшафту.