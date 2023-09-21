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Захоплююче інтерв'ю Сари Або з астронавтом Майклом Коллінзом

ByГабріель Бота

Вересень 21, 2023
Захоплююче інтерв'ю Сари Або з астронавтом Майклом Коллінзом

У нещодавньому інтерв’ю журналістка Сара Або мала честь поговорити з астронавтом Майклом Коллінзом, пілотом космічного корабля НАСА «Аполлон-11», який успішно доставив перших людей на Місяць у 1969 році. Хоча такі імена, як Ніл Армстронг і Базз Олдрін, часто асоціюються з цим історична місія, саме навички пілота Коллінза забезпечили їх безпечне повернення на Землю.

Хоча сам Коллінз не ступав на Місяць, його неймовірна подорож за межі планети справила на Сару незабутнє враження. Вона описала перспективу Коллінза як вражаючу, заявивши, що коли ви перебуваєте в космосі і бачите Землю, вона виглядає як крихітний екземпляр, який можна прикрити великим пальцем. Цей досвід служить нагадуванням про нашу малість у величезній галактиці, яку ми населяємо.

Під час їхньої розмови Сара зазначила, що Коллінз, здається, глибоко співзвучний людській природі. До своєї смерті у 2021 році він продовжував втілювати цікавість і особистий ріст. Коллінз наголосив на важливості бути допитливим, бажати дізнатися більше про інших і виховувати готовність ставити запитання та слухати. Він вірив, що завдяки цій цікавості можна продовжувати рости як особистість.

Сара розглядала своє інтерв'ю з Майклом Коллінзом як чудову можливість. Її надихнули його думки про людське прагнення до знань і розуміння. Унікальна перспектива Коллінза як астронавта, що обертається навколо Місяця, стала нагадуванням про наше місце у Всесвіті та важливість допитливості та зростання в нашому житті.

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By Габріель Бота

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