Екологічне рішення для видалення мікропластику з води

Дослідники з Корейського інституту науки і технологій (KIST) розробили екологічно чистий матеріал, який може ефективно видаляти мікропластик з води. Мікропластик, тобто пластикові відходи, які з часом розпадаються на частинки розміром менше 20 мкм, становить значний ризик для навколишнього середовища та здоров’я. Сучасні водоочисні споруди не здатні видалити мікропластик розміром менше 20 мкм, тому необхідно шукати альтернативні рішення.

Доктор Jae-Woo Choi та його команда з Центру дослідження водного циклу в KIST розробили твердий флокулянт на основі металоорганічного скелета, який може агрегувати нанопластик під дією видимого світла. В основі матеріалу лежить берлінська лазурь, речовина на основі металоорганічних каркасів, яка раніше використовувалася для адсорбції радіоактивних елементів зі стічних вод.

Дослідники виявили, що берлінська лазурь може ефективно агрегувати мікропластик у видимому світлі. Потім вони розробили матеріал, який максимізує ефективність агрегації берлінської лазурі шляхом регулювання кристалічної структури. Коли матеріал опромінюється видимим світлом, мікропластик розміром лише 0.15 мкм може агломеруватися до розміру приблизно в 4,100 разів більшого, що полегшує його видалення.

В ході експериментів дослідникам вдалося видалити до 99% мікропластику з води за допомогою розробленого матеріалу. Крім того, матеріал може флокулювати мікропластик у три рази більше, ніж власна вага, перевершуючи звичайні флокулянти, що містять залізо або алюміній, приблизно в 250 разів.

Це екологічно чисте рішення не тільки ефективно видаляє мікропластик, але й використовує берлінський лазурь, який є нешкідливим для людського організму. Це твердий флокулянт, що полегшує відновлення залишків у воді, і використовує природне світло як джерело енергії, що забезпечує процес з низьким споживанням енергії.

Дослідники вважають, що ця технологія має високий потенціал для комерціалізації та може бути застосована до звичайних річок, очисних споруд та водоочисних споруд. Окрім мікропластику, цей матеріал також можна використовувати для видалення інших забруднень із систем водопостачання.

Дослідження, підтримане Міністерством науки та ІКТ, було опубліковано 1 жовтня в міжнародному журналі Water Research.

джерело:

– Корейський інститут науки і технологій (KIST)