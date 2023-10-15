Рюзо Янагімачі, піонер дослідження народжуваності, помер у віці 95 років

95 вересня у Гонолулу у віці 27 років помер Рюзо Янагімачі, піонер у дослідженні народжуваності. Він був відомий своєю роботою з успішного клонування кількох поколінь мишей у 1997 році, що передувало анонсу вівці Доллі, першого клонованого ссавця. Новаторська техніка Янагімачі, розроблена разом з одним із його докторантів, передбачала використання кумулюсних клітин, що оточують яйцеклітину, у порівнянні з підходом до голодної дорослої клітини, який застосовувала шотландська команда, яка клонувала Доллі. Рівень успішності його методу становив 2-3 відсотки, що значно краще, ніж більш грубий процес, який використовувала шотландська команда.

Незважаючи на свій внесок у клонування, Янагімачі залишався скептичним і попереджав про небезпеки та етичні проблеми, пов'язані з клонуванням людини. Він підкреслив важливість репродуктивних методів, узгоджених з процесами природи.

Народився в Японії в 1928 році, Янагімачі вивчав зоологію та ембріологію тварин в університеті Хоккайдо. Після того, як йому важко було знайти академічну посаду в своїй галузі в Японії, він приєднався до Вустерського фонду біомедичних досліджень у США в 1960 році. Пізніше він прийняв посаду в Гавайському університеті в 1966 році, де провів решту своєї кар'єри.

Янагімачі пішов на пенсію в 2005 році, але продовжував працювати в якості почесного професора незадовго до своєї смерті. Він отримав численні нагороди, у тому числі престижну Кіотську премію в 2021 році. Незважаючи на свої нагороди, Янагімачі залишався скромним, пояснюючи свій успіх ставленням «дурних» запитань, які час від часу приносили значні прориви.

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