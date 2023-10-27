Глава російського космічного агентства Юрій Борисов висловив стурбованість старінням обладнання на Міжнародній космічній станції (МКС). Заява Борисова прозвучала після того, як у російському сегменті МКС стався третій витік теплоносія менш ніж за рік, що викликало сумніви щодо надійності високоповажної російської космічної програми.

За словами Борисова, російське обладнання на МКС перевищило свій термін експлуатації. Він заявив, що «вісімдесят відсотків російського обладнання вийшло за межі гарантійного терміну», підкресливши гостру потребу в оновленні та заміні. Це викликає занепокоєння щодо здатності російського сегменту продовжувати ефективне функціонування на МКС.

За останні кілька десятиліть російська космічна програма зіткнулася з кількома невдачами. Після розпаду СРСР у 1990-х роках програма зіткнулася з труднощами, включаючи втрату двох марсіанських місій і місячного зонда. Нещодавня аварія місії «Луна-25», розробка якої тривала 16 років, ще більше підкреслила проблеми, з якими зіткнулося російське космічне агентство.

Борисов визнав необхідність вдосконалення, підкресливши важливість вчитися на помилках і працювати над їх виправленням. Він назвав непостійне фінансування фактором, який сприяв тривалому розвитку Луни-25. Незважаючи на ці невдачі, президент Росії Володимир Путін висловив свою прихильність продовженню російської місячної програми.

Російський космічний сектор бореться з проблемами фінансування та корупційними скандалами, які заважали прогресу в останні роки. Проте зараз ведуться роботи з вирішення цих проблем і забезпечення майбутнього успіху російських космічних місій.

Питання та відповіді:

З: Скільки років російському обладнанню на МКС?

Відповідь: За словами глави Роскосмосу Юрія Борисова, 80% російського обладнання на МКС закінчили гарантійний термін.

З: З якими невдачами зіткнулася російська космічна програма?

Відповідь: Російська космічна програма зіткнулася з труднощами, включаючи втрату двох марсіанських місій і місячного зонда.

З: Скільки часу тривала розробка місії Луна-25?

Відповідь: Розробка місії «Луна-25» тривала 16 років.

З: Які виклики стоять перед російським космічним сектором?

В: Російський космічний сектор стикається з проблемами фінансування та корупційними скандалами. Проте докладаються зусилля для вирішення цих проблем.