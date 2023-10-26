Російські космонавти встановлюють обладнання під час виходу у відкритий космос на Міжнародній космічній станції

Російські космонавти Олег Кононенко та Микола Чуб успішно завершили вихід у відкритий космос на Міжнародній космічній станції, встановивши необхідне обладнання в дослідницький міні-модуль «Поиск». Під час виходу у відкритий космос, який тривав трохи більше 7 годин, космонавти перейшли до модуля «Наука», де встановили наносупутник і системи зв’язкового обладнання.

Під час виходу у відкритий космос Кононенко та Чуб зіткнулися з невеликою затримкою в повному встановленні супутникової системи, що подовжило тривалість їхнього завдання. Проте вдалося успішно завершити розміщення комунікаційного обладнання всередині модуля. Встановлення наносупутникової системи буде здійснено під час майбутнього виходу у відкритий космос.

Ця місія стала шостим виходом у відкритий космос для Олега Кононенка, досвідченого космонавта з великим досвідом виходу у відкритий космос. Це був перший вихід у відкритий космос Миколи Чуба, який продемонстрував навички та здатність космонавтів працювати разом у складних умовах відкритого космосу.

Заплановано, що астронавти NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі вийдуть у відкритий космос 30 жовтня. Їхня місія, яка триватиме приблизно 6 з половиною годин, включатиме критичні завдання на Міжнародній космічній станції.

Ці спільні зусилля російських астронавтів і астронавтів НАСА підкреслюють важливість міжнародного співробітництва в дослідженні космосу. Об’єднавши досвід і ресурси, країни можуть досягти визначних віх у наукових дослідженнях і ще більше покращити наше розуміння Всесвіту.

Часті питання (FAQ)

1. Яка мета виходу у відкритий космос?

Метою виходу у відкритий космос було встановлення апаратного забезпечення, включаючи системи наносупутників і комунікаційного обладнання, в дослідницькому міні-модулі Poisk на Міжнародній космічній станції.

2. Скільки тривав вихід у відкритий космос?

Вихід у відкритий космос тривав приблизно 7 годин 41 хвилину, трохи довше запланованих 6 годин 52 хвилин через затримку встановлення супутникової системи.

3. Яке значення місії для астронавтів НАСА?

Астронавти NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі планують вийти у відкритий космос 30 жовтня, сприяючи поточним завданням і операціям на Міжнародній космічній станції.

4. Чому міжнародне співробітництво є важливим у дослідженні космосу?

Міжнародне співробітництво дозволяє країнам поєднувати досвід і ресурси, що призводить до новаторських наукових досліджень і прогресу в нашому розумінні Всесвіту. Співпраця сприяє досягненню спільних цілей і приносить користь світовій космічній спільноті.