Російські космонавти під час виходу у відкритий космос запустили студентський супутник для вивчення сонячних вітрил

Російські космонавти Олег Кононенко та Микола Чуб під час виходу у відкритий космос успішно запустили студентський супутник «Парус-МГТУ». У рамках експерименту супутник має на меті дослідити рух сонячних вітрил. Пусковий пристрій, розроблений студентами Московського державного технічного університету імені Баумана, забезпечує лінійну траєкторію для наносупутника, що є важливою вимогою для майбутнього розгортання супутників.

Основною метою виходу Кононенка і Чуба у відкритий космос було від'єднання вторинного радіаторного шлейфу модуля «Наука» від основного шлейфу модуля. Ця дія була необхідна через витік, який стався 9 жовтня. Космонавти оглянули та сфотографували незагерметизоване місце, що дало змогу фахівцям на Землі проаналізувати та визначити джерело пролому.

Після розгортання супутника космонавти спостерігатимуть за розгортанням сонячного вітрила, очікуючи, що коригування довжини вітрила, яке піддається впливу сонячно заряджених частинок, сприятиме змінам тяги та орбіти космічного корабля.

Крім запуску супутника, Кононенко і Чуб також провели радіолокаційний експеримент «Напор-МініРСА» на модулі «Наука». Експеримент спрямований на моніторинг поверхні Землі з метою управління навколишнім середовищем, надзвичайними ситуаціями та природними ресурсами. Розслідування веде Ракетно-космічна корпорація "Енергія".

Під час виходу у відкритий космос, якщо буде надано додатковий час, Кононенко і Чуб замінять кріпильні пластини, які кріплять кабелі в пристикованому положенні на службовому модулі «Звезда». Це важливе завдання забезпечує належну функціональність і безпеку модуля.

Вихід у відкритий космос почався о 20:49 за московським часом (17:49 UTC, 23:19 IST) з відкриття люка Малого дослідницького модуля «Поиск». Загалом космонавти проведуть за межами Міжнародної космічної станції 6 годин 52 хвилини. Ця конкретна місія знаменує собою їх перший вихід у відкритий космос після прибуття на МКС 15 вересня 2023 року, що робить його шостим російським виходом у відкритий космос року. Хоча Чуб вперше виходить за межі МКС по роботі, для Кононенка це вже шостий вихід у відкритий космос.

Часті питання (FAQ)

З: Яке призначення супутника «Парус-МГТУ»?

Супутник «Парус-МГТУ» призначений для вивчення руху сонячних вітрил в рамках експерименту, який проводять російські космонавти під час виходу у відкритий космос.

Питання: Яке значення пускового пристрою, розробленого студентами МДТУ імені Баумана?

Пусковий пристрій забезпечує лінійну траєкторію для наносупутника, що є вирішальним для майбутніх розгортань супутників, і запобігає можливим відхиленням при ручному від’єднанні космічного корабля.

З: Яка мета радіолокаційного експерименту «Напор-МініРСА»?

Радарний експеримент «Напор-МініРСА», що проводиться на модулі «Наука», призначений для моніторингу поверхні Землі з метою моніторингу навколишнього середовища, моніторингу надзвичайних ситуацій та використання природних ресурсів.

З: Яке завдання виконуватимуть Кононенко і Чуб на сервісному модулі «Звезда»?

Якщо буде надано додатковий час, космонавти замінять кріпильні пластини, які кріплять кабелі в пристикованому положенні, щоб забезпечити належну функціональність і безпеку модуля.

З: Скільки Кононенко і Чуб проведуть за межами Міжнародної космічної станції?

Під час виходу у відкритий космос космонавти перебуватимуть за межами Міжнародної космічної станції в цілому 6 годин 52 хвилини.