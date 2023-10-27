Нові горизонти: російські космонавти здійснили незабутній вихід у відкритий космос, щоб подолати виклики

Два російські космонавти, Олег Кононенко та Микола Чуб, 25 жовтня здійснили чудовий вихід у відкритий космос, який тривав понад сім годин, щоб подолати різноманітні виклики за межами Міжнародної космічної станції (МКС). Їхня місія включала виконання кількох критичних завдань, включаючи встановлення синтетичної радіолокаційної системи зв’язку та розгортання наносупутника для оцінки технології сонячних вітрил. Крім того, космонавти оглянули зовнішній резервний радіатор багатофункціонального лабораторного модуля «Наука», в якому нещодавно стався витік теплоносія.

Під час виходу у відкритий космос космонавти успішно встановили радіолокаційну систему зв’язку, за винятком незначної проблеми з однією з панелей, яка буде вирішена пізніше. Крім того, сонячне вітрило наносупутника розгорнулося не повністю, що спостерігали камери під час його відльоту від станції.

Перевірка резервного радіатора виявилася корисною, коли під час моніторингу точки витоку несподівано вивільнилася бульбашка охолоджуючої рідини. На щастя, теплоносій, що вивільнився, не потрапив на костюми космонавтів.

Щоб переконатися в чистоті космічної станції, Кононенко та Чуб ретельно перевірили свої скафандри та інструменти «Орлан» на наявність слідів охолоджуючої рідини перед тим, як повернутися на станцію. Вони також витерли своє спорядження після відновлення тиску, мінімізуючи введення будь-яких забруднень. Залишки забруднень будуть швидко видалені на космічній станції за допомогою додаткових методів фільтрації.

Цей історичний вихід у відкритий космос став 268-ю місією, присвяченою збиранню, обслуговуванню та вдосконаленню Міжнародної космічної станції. Хоча Кононенко здійснив шість виходів у відкритий космос, для Чуба це була перша подорож у безмежний космос.

Російське космічне агентство «Роскосмос» раніше виявило витік на резервному радіаторі модуля «Наука». Примітно, що основний радіатор на модулі продовжує функціонувати належним чином, підтримуючи процеси охолодження всередині модуля без будь-якого негативного впливу на екіпаж або роботу станції.

В інтересах безпеки NASA вирішило відкласти два заплановані виходи у відкритий космос цього місяця. Перенесені дати виходу у відкритий космос за участю астронавта NASA Лорал О'Хара та астронавта ESA Андреаса Могенсена, а також виходу у відкритий космос за участю астронавтів NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі ще не оголошено.

Часті питання (FAQ)

— Які завдання вирішували російські космонавти під час виходу у відкритий космос?

Відповідь: Космонавти встановили синтетичну радіолокаційну систему зв'язку, розгорнули наносупутник і оглянули зовнішній резервний радіатор на модулі "Наука".

Питання: Чи повністю розкрився сонячне вітрило наносупутника?

Відповідь: Ні, камери помітили, що сонячне вітрило не повністю розгорнулося під час його відправлення зі станції.

З: Чи були якісь проблеми з радіолокаційною системою під час виходу у відкритий космос?

Відповідь: Одна з панелей радіолокаційної системи не може бути повністю розгорнута, але необхідні налаштування будуть здійснені з часом.

Q: Що сталося під час перевірки резервного радіатора?

Відповідь: Несподівана бульбашка охолоджуючої рідини була випущена в місці витоку, хоча вона не контактувала з костюмами космонавтів.

З: Яким чином космонавти забезпечили чистоту космічної станції після виходу у відкритий космос?

Відповідь: Перед тим, як повернутися на станцію, космонавти оглянули свої скафандри та інструменти на наявність слідів охолоджувальної рідини та витерли їх за необхідності. Вони також витерли своє спорядження та пройшли додаткові процеси фільтрації, щоб усунути залишки забруднень.

Питання: Скільки виходів у відкритий космос здійснили космонавт Олег Кононенко і космонавт Микола Чуб?

— Кононенко здійснив шість виходів у відкритий космос, а для Чуба це був перший вихід у відкритий космос.