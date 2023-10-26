Нове дослідження виявило, що півні демонструють здатність до саморозпізнавання

Нещодавнє дослідження, проведене групою неврологів і психологів з Боннського та Бохумського університетів у Німеччині, надало потенційні докази того, що півні мають здатність до самопізнання. Дослідники розробили нові експерименти з дзеркалами, щоб визначити, чи можуть півні відрізняти своє власне зображення від зображення іншого півня.

Попередні дослідження виявили лише вибрану кількість видів тварин, здатних до саморозпізнавання, таких як сороки, деякі мавпи, слони та дельфіни. Ці дослідження зазвичай передбачають спостереження за реакцією тварини на мітку на її морді чи тілі після того, як вони побачили своє відображення в дзеркалі. Однак, враховуючи, що багато тварин не мають кінцівок або придатків, придатних для таких тестів, дослідникам довелося розробити альтернативні методи.

Півні були обрані в якості об'єкта цього дослідження через їх поведінкові тенденції. Було помічено, що півні часто співають, коли стикаються з хижаками, залишаючись тихими в спокійному середовищі. Дослідницька група використала цю характеристику для проведення експериментів із саморозпізнавання.

Під час експериментів одного півня поміщали в закрите приміщення, розділене дротяною сіткою. З іншого боку сітки в одних пробах ставили ще одного півня, а в інших простір залишався порожнім. Крім того, під час деяких випробувань до сітки прикріплювали дзеркало, яке заважало бачити півня за ним. Щоб представити потенційну загрозу, у деяких випробуваннях дослідники проектували силует яструба на стелю.

Аналізуючи поведінку та вокалізацію півнів, дослідницька група виявила, що присутність іншого півня на протилежному боці сітки значно збільшує ймовірність кукурікання. Цікаво, що ця реакція відбувалася незалежно від того, міг півень побачити власне відображення в дзеркалі чи ні. Цей висновок означає, що півні розуміють, що дзеркальне відображення не є зображенням іншого півня, що вказує на форму самовпізнання. Крім того, дослідження показує, що півні покладаються на візуальні сигнали, а не на слухові або нюхові сигнали, щоб визначити реальність свого оточення.

Це дослідження сприяє нашому розумінню когнітивних здібностей півнів і розширює відомий репертуар самосвідомості в тваринному світі. Подальші дослідження в цій галузі можуть пролити світло на еволюцію та розвиток саморозпізнавання у різних видів.

Часті питання (FAQ)

Що таке самовизнання?

Саморозпізнавання означає здатність людини сприймати та розуміти, що відображення чи зображення в дзеркалі представляє себе, а не іншого представника того самого виду.

Які тварини продемонстрували самовпізнання?

Попередні дослідження показали, що деякі тварини зі здатністю до самопізнання включають сороки, деяких людиноподібних мавп, слонів і дельфінів.

Чому для цього дослідження були обрані півні?

Півні були обрані як суб’єкти цього дослідження через їх схильність демонструвати характерну вокалізацію (кукурікання) при зустрічі з погрозами або іншими півнями.

Як проводилися досліди?

Експерименти передбачали розміщення півня на арені, перегородженій дротяною сіткою. З іншого боку сітки ставили іншого півня або залишали порожнім. У деяких випробуваннях дзеркало заважало огляду півня. У деяких випадках на стелі проектувався силует яструба, щоб представити потенційну загрозу.

Якими були основні результати дослідження?

Дослідження показало, що півні частіше кукурікають, коли вони знають про присутність іншого півня на протилежному боці сітки, незалежно від того, чи бачать вони своє відображення в дзеркалі. Це свідчить про те, що півні володіють певною формою самопізнання і покладаються переважно на візуальні підказки для визначення реальності свого оточення.