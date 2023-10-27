Чи впізнають себе півні в дзеркалі? Нове дослідження проливає світло

Революційне дослідження, проведене дослідниками з університетів Бонна та Бохума та Медичної школи MSH у Гамбурзі, кидає виклик загальноприйнятому розумінню пташиного інтелекту. Дослідження мало на меті вивчити самосвідомість курей, особливо зосередившись на півнях та їхній здатності впізнавати себе в дзеркалі.

Традиційно для оцінки саморозпізнавання у тварин використовується «тест на відмітку». Однак цей тест дав суперечливі результати, що змусило дослідників шукати більш екологічно відповідний підхід. Соня Хіллемахер та доктор Інга Тіманн у співпраці з професором, доктором hc Onur Güntürkün вирішили вивчити природну поведінку півнів, щоб розробити більш відповідний тест.

Використовуючи той факт, що півні видають тривожні сигнали, щоб попередити своїх друзів про потенційних хижаків, дослідники розробили інноваційний експеримент. Вони створили контрольоване середовище, де півні могли візуально сприймати один одного, будучи розділеними сіткою. Коли була введена симуляція загрози хижака, півні видавали значно більшу кількість сигналів тривоги, ніж коли вони були самі.

Грунтуючись на цих висновках, дослідники ввели дзеркало в тестове середовище, щоб перевірити, чи будуть півні реагувати тривожними сигналами, побачивши власне відображення. Дивно, але півні видавали значно менше криків, вказуючи на те, що вони не сприймали своє відображення як іншого птаха.

Ці результати кидають виклик попереднім припущенням про здатність півнів до саморозпізнавання. Соня Хіллемахер припускає, що хоча півні можуть розпізнавати свої відображення, вони можуть інтерпретувати дзеркальну сутність як не загрозливу, що призводить до зменшення сигналів тривоги.

Це дослідження підкреслює важливість контекстуально відповідних умов у поведінкових тестах і закликає змінити перспективу та методологію в дослідженнях пізнання тварин. Розглядаючи природну поведінку та середовище тварин, вчені можуть відкрити нові ідеї щодо їхнього інтелекту.

Питання та відповіді:

З: Що таке «тест на оцінку»?

«Марк-тест» — це традиційний метод, який використовується для оцінки саморозпізнавання у тварин. Він полягає у нанесенні на тварину кольорового знака, який видно лише в дзеркальному відображенні. Якщо тварина демонструє усвідомлення мітки, взаємодіючи з нею через дзеркало, це означає самовпізнання.

З: Які були результати дослідження самосвідомості півнів?

Дослідження показало, що півні видають значно менше сигналів тривоги, коли бачать власне відображення в дзеркалі, ніж коли бачать іншого півня. Це говорить про те, що півні можуть розпізнавати свої відображення, хоча вони сприймають їх як небезпечні істоти.

З: Як це дослідження впливає на права та добробут тварин?

Дослідження підкреслює важливість урахування природної поведінки та середовища тварин у поведінкових тестах. Краще розуміючи пізнання та самосвідомість тварин, ми можемо виступати за покращення добробуту та прав різних видів, особливо в таких секторах, як сільське господарство та дослідження.