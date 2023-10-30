Розкриття секретів зіркових вибухів: місія INFUSE з вивчення залишків наднової петлі Лебедя

На величезному просторі нічного неба залишки наднової петлі Лебедя приваблюють цікавість як астрономів, так і звіздарів. Це небесне явище, розташоване поблизу сузір’я Лебідь (лат. «лебідь»), є залишком колись масивної зірки, яка зруйнувалася під дією власної гравітації та спалахнула в наднову приблизно 20,000 XNUMX років тому. Зараз планується запуск революційної місії під назвою INFUSE, яка має на меті пролити світло на таємниці навколо зіркових вибухів та їхню роль у створенні нових небесних тіл.

INFUSE, що розшифровується як Ultraviolet Spectroscopic Experiment Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, використовуватиме найсучасніший інструмент, який поєднує зображення та спектроскопію для спостереження за залишками наднової петлі Лебедя. Вловлюючи далеко ультрафіолетове світло, що випромінюється, коли ударний фронт врізається в кишені холодного газу в галактиці Чумацький Шлях, INFUSE надасть безцінне розуміння динаміки та передачі енергії наднових зірок.

Наднові, подібно до тієї, що відповідає за створення петлі Лебедя, відіграють вирішальну роль у формуванні галактик. Ці вибухові явища розсіюють важкі метали, які утворилися в ядрі зірки, у навколишні пилові та газові хмари, які згодом об’єднуються, утворюючи нові небесні тіла, такі як планети, зірки та цілі зоряні системи.

Під керівництвом Браяна Флемінга, професора-дослідника з Університету Колорадо в Боулдері, місія INFUSE спрямована на вивчення поточного розширення Петлі Лебедя. Ця величезна хмара, розміром понад 120 світлових років у поперечнику, продовжує розширюватися з приголомшливою швидкістю приблизно 930,000 XNUMX миль на годину.

Завдяки своєму інноваційному інструментарію INFUSE зніматиме зображення фронту удару, показуючи температуру газу в діапазоні від 90,000 540,000 до 50,000 300,000 градусів за Фаренгейтом (XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX градусів за Цельсієм). Поєднуючи переваги візуалізації та спектроскопії, INFUSE створить тривимірний «куб даних», який забезпечує повне розуміння складу, температури та руху залишків.

Запуск ракети-зонда INFUSE заплановано на 29 жовтня 2023 року з ракетного полігону Уайт-Сендз у Нью-Мексико. Коли ми починаємо цю наукову подорож, INFUSE обіцяє розгадати таємниці зіркових вибухів, розкрити розуміння формування небесних тіл, що ще більше просвітить наше розуміння Всесвіту.

FAQ

З: Що таке INFUSE?

INFUSE, або Ультрафіолетовий Спектроскопічний Експеримент Інтегрального Поля, — це ракета-зонд, яка поєднує зображення та спектроскопію для вивчення залишків наднової Петлі Лебедя.

З: Що таке петля Лебедя?

Петля Лебедя, також відома як туманність Вуаль, є залишком вибуху наднової зірки, який стався приблизно 20,000 XNUMX років тому. Він розташований біля сузір'я Лебедя на нічному небі.

З: Що таке наднові?

Наднові — це вибухові події, які відбуваються, коли масивна зірка руйнується під дією власної гравітації та вивільняє величезну кількість енергії. Вони відіграють вирішальну роль у формуванні небесних тіл і розподілі важких металів у Всесвіті.

З: Як INFUSE сприятиме нашому розумінню наднових?

INFUSE захоплюватиме дальнє ультрафіолетове світло, що випромінюється, коли ударний фронт залишків наднової петлі Лебедя взаємодіє з холодним газом у Чумацькому Шляху. Вивчаючи цю передачу енергії, INFUSE прагне надати нове розуміння динаміки та процесів наднових.