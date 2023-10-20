SpaceX наполягає на швидшому ліцензуванні запуску

Підсумок: SpaceX чинить тиск на Федеральне управління цивільної авіації (FAA), щоб воно прискорило процес ліцензування запуску. Ракета компанії Starship готова до другого льотного випробування, але очікує остаточного дозволу регуляторів. SpaceX сподівається запустити в першій половині листопада. Тим часом Virgin Galactic планує здійснити свою шосту місію за шість місяців 2 листопада. Невеликі компанії-запуски намагаються конкурувати з низькими цінами SpaceX на місії Falcon 9. Домінуюча позиція SpaceX на ринку справила «надзвичайно жахливий» ефект на індустрію невеликих запусків. SpaceX пропонує можливості спільного запуску малих супутників за ціною від 5,500 доларів США за кілограм, що є набагато нижчою, ніж ціна спеціальних малих ракет-носіїв. Три американські компанії, SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic, попросили продовжити період навчання до того, як будуть запроваджені нові федеральні правила безпеки для комерційних польотів людини в космос. 20-річний мораторій на федеральні закони закінчується 1 січня.

SpaceX активізує свої зусилля, щоб отримати ліцензію на швидший запуск від Федерального управління цивільної авіації (FAA). Компанія завершила необхідну підготовку до другого льотного випробування своєї ракети Starship, але чекає остаточного дозволу регуляторів. Зараз найраніша можлива дата запуску – перша половина листопада. Virgin Galactic, навпаки, готується до своєї шостої місії за півроку, запланованої на 2 листопада.

Однак невеликі компанії-запуски стикаються з проблемами, конкуруючи з низькими цінами SpaceX на місії Falcon 9. Керівники галузі заявили, що домінуюча позиція SpaceX на ринку мала значний вплив на індустрію малих запусків, ускладнюючи конкуренцію за ціною. Наразі SpaceX пропонує можливість спільного запуску невеликих супутників за ціною від 5,500 доларів за кілограм. Хоча ці ціни зросли з початкових 5,000 доларів за кілограм, вони все ще залишаються набагато нижчими, ніж пропонують спеціальні малі ракети-носії.

Крім того, три американські компанії, SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic, об’єдналися, щоб подати запит на продовження періоду навчання до впровадження нових федеральних правил безпеки для комерційних польотів людини в космос. Поточний 20-річний мораторій на федеральні правила закінчується 1 січня. Компанії вважають, що галузь ще недостатньо зріла, щоб прийняти нові правила безпеки, і вони співпрацюють з FAA та іншими урядовими установами, щоб встановити нові правила безпеки. каркас для космічного транспорту.

джерела:

– Джерело 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Джерело 2: Космічні новини – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Джерело 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/