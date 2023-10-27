Індія успішно випробовує систему евакуації для капсули для екіпажу, призначеної для людей

Індія досягла важливої ​​віхи у своїй програмі польотів людини в космос завдяки успішному випробуванню системи евакуації екіпажу космічного корабля Gaganyaan. Випробування в польоті, яке відбулося в суботу, продемонструвало ракетні двигуни та парашути, які відводитимуть космічний корабель від ракети-носія, що вийшла з ладу.

Під час випробувань неуправляему версію капсули Gaganyaan було запущено поверх одноступінчатої ракети на рідкому паливі. Приблизно через одну хвилину після старту спрацював маневр припинення, і капсула відокремилася від ракети-носія, щоб парашутувати в море. Індійські чиновники були в захваті від результатів випробувального польоту, відзначивши його як першу важливу віху в програмі Gaganyaan вартістю 1.1 мільярда доларів.

«Ми розпочали подорож Gaganyaan із цього першого запуску послідовності припинення випробувального корабля, і це буде повторено кілька разів за різних умов», — сказав Срідхара Соманатх, голова Індійської організації космічних досліджень. Наступного року Індія планує провести додаткові випробування системи припинення запуску, а також непілотовану місію Gaganyaan на орбіту. Метою для відправки астронавтів на навколоземну орбіту на космічному кораблі Gaganyaan є 2025 рік.

Успішне випробування системи евакуації екіпажу є значним кроком вперед для амбіцій Індії щодо польотів людини в космос. Це демонструє здатність країни забезпечити безпеку своїх астронавтів під час сценаріїв запуску та повернення. Розробляючи власний космічний корабель з екіпажем, Індія позиціонує себе як головного гравця на арені дослідження космосу.

Що таке космічний корабель Gaganyaan?

Космічний корабель Gaganyaan є першим в Індії космічним кораблем з екіпажем, призначеним для доставки астронавтів на навколоземну орбіту.

Що було перевірено під час випробування в польоті?

Випробування в польоті були зосереджені на системі евакуації екіпажу, яка включає ракетні двигуни та парашути для безпечного відділення космічного корабля від несправної ракети-носія.

Який графік відправки астронавтів на орбіту на космічному кораблі Gaganyaan?

Індійські чиновники мають намір відправити астронавтів на навколоземну орбіту на космічному кораблі Gaganyaan до 2025 року. Цьому передуватимуть додаткові випробування системи припинення запуску та непілотована місія Gaganyaan.