Комета 12/P Понса-Брукса: небесне видовище, якого слід очікувати

Заворожуюча комета, яку прозвали «диявольською кометою» через її характерну форму, що нагадує два роги, мчить через внутрішню частину Сонячної системи. Комета 12/P Понс-Брукса, як її офіційно називають, максимально наблизиться до Землі навесні, потенційно запропонувавши вражаюче видовище, видиме неозброєним оком.

Досягнувши свого перигелію, найближчої точки на своїй орбіті до Сонця, 21 квітня 2024 року, цей космічний мандрівник згодом пройде найближче до нашої планети 2 червня. Астрономи висловлюють можливість зафіксувати проблиск комети під ясним і темним небом. протягом цього часу, оскільки він може випромінювати яскравість, достатню для спостереження без сторонньої допомоги.

В очікуванні його наближення ентузіасти, озброєні потужними телескопами, вже отримали надзвичайне шоу. Комета 12/P Понс-Брукса показала два виверження за останні кілька місяців, один раз у липні та інший на початку цього місяця. В обох випадках яскравість комети посилилася, що супроводжувалося викидом газу та крижаних уламків, утворюючи інтригуючу форму двох її рогів, що збігаються. Деякі звіздарі навіть виявили схожість між виглядом комети після виверження та культовим кораблем Millennium Falcon із франшизи «Зоряні війни».

Астроном-любитель Еліот Герман за допомогою дистанційних телескопів у Юті зробив дивовижні зображення комети 12/P Понс-Брукса та її диявольських рогів. Комета складається з ядра, що складається з пилу, газу та льоду, оточене блискучою газовою хмарою, відомою як кома. Коли сонячне світло та сонячна радіація проникають у ядро ​​комети, виникають спорадичні сильні спалахи, схожі на спостережувані виверження.

Хоча точні механізми, що лежать в основі формування тимчасових рогів комети, ще не повністю зрозумілі, експерти підозрюють, що вони походять від цих крижаних вивержень. Структура комети, ймовірно, впливає на вигляд викинутих газових і льодових хмар, створюючи ілюзію рогів, як це видно в земні телескопи.

Відкрита в 1812 році французьким астрономом Жаном-Луї Понсом, а потім знову спостережена астрономом Вільямом Бруксом у 1883 році, комета 12/P Понса-Брукса здійснює 71-річну орбіту навколо Сонця. Тому після майбутнього близького зіткнення навесні він відійде до зовнішньої частини Сонячної системи, щоб знову з’явитися через багато десятиліть.

Через неминучу близькість комети 12/P Понс-Брукса астрономи нетерпляче готуються до вивчення комети 8/P Понс-Брукса, перш ніж вона обернеться навколо Сонця та повернеться на межі нашого космічного сусідства. Примітно, що її наближення збігається з повним сонячним затемненням 2024 квітня XNUMX року, пропонуючи рідкісну можливість спостерігати близькість комети до Сонця. Еліот Герман передбачає, що ця подія дозволить побачити затемнення неозброєним оком через унікальні обставини, висловлюючи хвилювання щодо того, щоб спостерігати та фотографувати його з Техасу.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке комета 12/P Понс-Брукса?

Відповідь: Комета 12/P Понс-Брукса — це небесний об’єкт, що характеризується двома різними «рогами» газу та льоду, через що її назвали «диявольською кометою».

З: Коли комету 12/P Понс-Брукса можна буде побачити неозброєним оком?

В: Очікується, що комету можна буде побачити без допомоги телескопів навесні 2024 року, коли вона досягне своєї найближчої точки до Землі.

З: Як часто комета 12/P Понс-Брукса наближається до Землі?

Відповідь: Комета 12/P Понс-Брукса має орбітальний період 71 рік, тобто вона наближається до внутрішньої частини Сонячної системи та Землі приблизно кожні сім десятиліть.

З: Як утворюються «диявольські роги» комети?

Відповідь: Точний процес утворення тимчасових рогів комети ще не повністю зрозумілий. Однак вважається, що вони походять від сильних вивержень, викликаних нагріванням ядра комети сонячним світлом і радіацією.

З: Чи можуть виверження комети становити загрозу для Землі?

Відповідь: Ні, комета 12/P Понс-Брукса не становить небезпеки для нашої планети. Його виверження і активність в першу чергу сприяють створенню захоплюючого астрономічного видовища.