Виявлено утворення Місяця: нові відомості з місячних кристалів

Вчені отримали глибше розуміння формування Місяця та його віку завдяки дослідженню кристалів, знайдених у зразках гірських порід, зібраних під час місії Аполлон-17 у 1972 році. Раніше вважалося, що Місяць утворився приблизно 4.4 мільярда років тому. Однак, ґрунтуючись на аналізі кристалів циркону, дослідники тепер припускають, що Місяць може бути приблизно на 40 мільйонів років старшим, ніж вважалося раніше, і датується 4.46 мільярдами років.

Провідною гіпотезою формування Місяця є зіткнення об’єкта розміром з Марс під назвою Тея з ранньою Землею, що викинуло розплавлений камінь у космос. Це сміття згодом об’єдналося, утворивши Місяць. Хоча гіпотеза широко визнана, точний час утворення Місяця було важко визначити.

Кристали циркону, знайдені в уламку породи, зібраному астронавтом Гаррісоном Шміттом, зіграли вирішальну роль у визначенні віку Місяця. Використовуючи метод атомно-зондової томографії, вчені змогли підтвердити вік кристалів, які утворилися після гігантського удару. Наявність кристалів циркону, які, як відомо, надзвичайно міцні, у зразках Землі, Марса та Місяця підкреслює їх значення для розуміння ранньої історії небесних тіл.

Дослідження, проведене командою вчених під керівництвом космохіміка Філіпа Хека, пролило світло на ще один аспект впливу Місяця на Землю. Зіткнення, в результаті якого утворився Місяць, мало катастрофічний вплив на Землю, змінивши швидкість її обертання. Крім того, сили тяжіння Місяця зіграли вирішальну роль у стабілізації нахилу осі Землі та уповільненні швидкості її обертання. Ці фактори мали глибокий вплив на клімат Землі та її здатність підтримувати життя.

Дослідження не тільки дає цінну інформацію про формування Місяця та історію Землі, але також підкреслює важливість вивчення матеріалів, зібраних під час космічних місій, проведених кілька десятиліть тому. Сучасні аналітичні методи, такі як атомно-зондова томографія, дозволили вченим отримати нову інформацію зі зразків, зібраних під час місій «Аполлон». Продовження дослідження Місяця не тільки покращить наше розуміння нашого небесного сусіда, але й прокладе шлях для майбутніх досліджень далекого космосу.

FAQ

1. Скільки років Місяцю?

На основі аналізу кристалів циркону вчені припускають, що Місяць утворився приблизно 4.46 мільярда років тому, що приблизно на 40 мільйонів років старше, ніж вважалося раніше.

2. Як утворився місяць?

Провідною гіпотезою формування Місяця є зіткнення об’єкта розміром з Марс під назвою Тея з ранньою Землею, що викинуло розплавлений камінь у космос. Це сміття згодом об’єдналося, утворивши Місяць.

3. Яку роль відіграє Місяць у стабілізації Землі?

Зіткнення, в результаті якого утворився Місяць, мало катастрофічний вплив на Землю, змінивши швидкість її обертання. Гравітаційні сили Місяця зіграли вирішальну роль у стабілізації нахилу осі Землі та уповільненні швидкості її обертання, що мало глибокий вплив на клімат Землі та її здатність підтримувати життя.

4. Як визначили вік і формування Місяця?

Вік Місяця був визначений шляхом аналізу кристалів циркону, знайдених у зразках гірських порід, зібраних під час місії Аполлон-17. Сучасні методи, як-от томографія атомного зонду, підтвердили вік кристалів, надаючи важливу інформацію про формування Місяця.