Нові відкриття в таємничій зоні сутінків океану

Неурядова організація, що спеціалізується на дослідженні океану, нещодавно показала захоплюючі кадри, зроблені двома роботами, які були відправлені в сутінкову зону океану. Океанографічний інститут Вудс-Хоула (WHOI) опублікував на YouTube відео, яке демонструє величезний таємничий підводний світ, який знаходиться поза межами досяжності сонячного світла.

Рішення розгорнути роботів було зумовлене величезною проблемою, з якою стикаються вчені під час дослідження такого величезного та віддаленого середовища. Величезність океану часто ускладнює дослідникам пошук і вивчення конкретних видів. Використовуючи цих двох океанських роботів, вчені змогли зафіксувати рідкісні проблиски тварин у сутінковій зоні.

Під час експедиції Nautilus Live у жовтні гібридний дистанційно керований транспортний засіб (HROV) Mesobot WHOI був розгорнутий у щільних плямах морського життя. Роботи виявили та записали неймовірні сцени морських істот, які процвітають у сутінковій зоні, пропонуючи цінну інформацію про цю унікальну екосистему.

Сутінкова зона відноситься до області від 200 метрів до 1,000 метрів під поверхнею океану. Це царство, що кишить різноманітними морськими тваринами та організмами, які покладаються на органічні речовини, включаючи рибні екскременти та мертвий фітопланктон, як своє основне джерело існування.

Відео, опубліковане WHOI, привернуло значну увагу користувачів мережі. Глядачі висловлювали благоговіння та вдячність, а коментарі варіювалися від «Це було справді чудово! Теж відпочиває!» до простої заяви «Прекрасно». Відео отримало понад 16,000 100 переглядів і майже XNUMX лайків, що підкреслює широкий інтерес до дослідження та розуміння таємниць сутінкової зони океану.

Це захоплююче відео дозволяє зазирнути в приховані чудеса океанських глибин. Від заворожливого морського життя до величезної сутінкової зони, це нагадує нам про багате біорізноманіття, яке процвітає на цих незвіданих територіях. Хто з цих незвичайних підводних створінь привернув вашу увагу найбільше?

FAQ

Що таке сутінкова зона океану?

Сутінкова зона океану відноситься до області від 200 метрів до 1,000 метрів під поверхнею, куди сонячне світло не досягає.

Чому вчені скинули роботів в океан?

Вчені запустили роботів у сутінкову зону океану, щоб досліджувати та знімати рідкісні проблиски морського життя, яке процвітає в цьому віддаленому та складному середовищі.

Що виявили роботи в сутінковій зоні?

Роботи виявили різноманітність морських тварин і організмів, які покладаються на органічні речовини, такі як рибні екскременти та мертвий фітопланктон, як своє основне джерело існування.

Як користувачі мережі відреагували на відео?

Користувачі мережі висловили благоговіння та вдячність за відео, описавши його як гарне та розслаблююче. Відео зібрало понад 16,000 тисяч переглядів і майже 100 лайків.