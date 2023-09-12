Відродження коралових рифів за допомогою роботів

Зміна клімату становить значну загрозу для коралових рифів у всьому світі, оскільки підвищення температури та підкислення спричинюють відбілювання та загибель коралів. Традиційні зусилля з відновлення коралів спиралися на повільні та дорогі методи, такі як пересадка фрагментів коралів на пошкоджені рифи. Проте морський біолог Терін Фостер з островів Абролхос у Західній Австралії випробовує новий підхід до прискорення відновлення рифів.

Пані Фостер розробила систему, яка передбачає щеплення фрагментів коралів у маленькі пробки та розміщення їх на формованій основі з вапнякового бетону. Цей метод дозволяє уникнути багаторічного зростання кальцифікації та дозволяє коралу швидко рости. Наразі результати виявилися багатообіцяючими, оскільки різні види коралів процвітають у цьому новому середовищі існування.

Щоб ще більше прискорити процес, пані Фостер співпрацює з компанією Autodesk, що базується в Сан-Франциско. Дослідники з Autodesk навчили систему штучного інтелекту керувати колаборативними роботами, або коботами, які працюють разом з людьми. Ці роботизовані руки можуть прищепити або приклеїти фрагменти коралів до насіннєвих пробок і помістити їх у основу. Роботи вправно впораються з варіаціями форм коралів і розпізнають, як з ними поводитися.

Однак є проблеми з перенесенням цієї технології з лабораторії в реальний світ. Необхідно делікатне поводження з мокрими живими коралами, а також необхідно звернути увагу на корозійну дію солоної води на електроніку. Крім того, враховується висока вартість такої технології. Щоб допомогти профінансувати проект, нова фірма пані Фостер, Coralmaker, планує видавати кредити на біорізноманіття, які функціонують подібно до вуглецевих кредитів, з туристичною індустрією як потенційним клієнтом.

Інші ініціативи щодо відновлення коралових рифів включають посів коралів, коли личинки коралів вирощуються в лабораторії перед тим, як їх висівати на деградовані рифи. Вчені також досліджують розведення більш стійких «суперкоралів» і розглядають радикальні ідеї, такі як геоінженерні хмари для захисту коралів від надмірного тепла. Крім того, дослідники використовують звук, щоб оцінити здоров’я рифів і залучити рибу, за допомогою підводних гучномовців, які відтворюють здорові звуки, щоб допомогти в поповненні рифів.

Хоча універсального рішення складної проблеми відновлення коралових рифів не існує, ці інноваційні підходи дають надію на виживання та відродження цих важливих екосистем.

джерела:

– The Guardian: «Зміна клімату є «найзначнішою загрозою» для стародавніх скарбів» Едрієн Мюррей

– Autodesk.com