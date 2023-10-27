Досягнення в технології хроматографії: розмова з Чжоу Хен Чжоу

У нас була нагода поспілкуватися з Жуохен Чжоу, дослідником з Vrije Universiteit Brussel у Бельгії, який знаходиться в авангарді розвитку інструментальних і колонкових технологій у галузі хроматографії. Його робота в основному зосереджена на дослідженні застосування хроматографії в нових біофармацевтичних методах і протеоміці. Крім того, Чжоу працював над розробкою протоколу, який допомагає в проектуванні полімерних монолітних капілярних колонок.

Подорож Чжоу у світ хімії почалася в університеті Сямень, де він пройшов комплексну підготовку в цій галузі. Після цього він отримав ступінь магістра з аналітичної хімії в Інституті досліджень навколишнього середовища Національного університету Сінгапуру. Спонукуваний своєю пристрастю до хроматографії, Чжоу приєднався до групи Bio-Analytical Separation Science (BASS) у Vrije Universiteit Brussel як дослідник доктора філософії під керівництвом Себастьяна Елтінка та Герта Десмета.

В даний час Чжоу займається постдокторськими дослідженнями, які обертаються навколо приладів УВЕРХ і технології мікроколонок. Його дослідницькі інтереси охоплюють різні сфери, включаючи аналіз навколишнього середовища, біофармацевтичну характеристику та протеомне профілювання. Заглиблюючись у ці галузі, Чжоу прагне зробити свій внесок у розвиток передових методів хроматографії, які мають практичне застосування в цих важливих областях.

Питання та відповіді:

З: Що таке хроматографія?

Відповідь: Хроматографія — це лабораторний метод, який використовується для розділення та аналізу сумішей шляхом розподілу компонентів між двома фазами: нерухомою фазою та рухомою фазою.

З: Що таке біофармацевтичні способи?

Відповідь: Біофармацевтичні способи стосуються різних типів терапевтичного лікування, отриманих із біологічних джерел, таких як білки, пептиди, антитіла або нуклеїнові кислоти.

З: Що таке протеомне профілювання?

A: Протеомне профілювання передбачає ідентифікацію та аналіз повного набору білків, присутніх у біологічному зразку, що дає цінну інформацію про різні біологічні процеси та захворювання.

джерела:

– Vrije Universiteit Brussel: [URL]

– Університет Сямень: [URL]

– Національний університет Сінгапуру: [URL]