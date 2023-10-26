Звуки океану: вплив шумового забруднення та зміни клімату

Підводний світ часто сприймається як тихе і спокійне місце. Однак ця ідея не може бути дальшою від істини. Всупереч поширеній думці, океан кишить звуками, починаючи від нав’язливих пісень горбатих китів і закінчуючи складними комунікаційними мережами різних видів риб. Насправді звук поширюється швидше й далі у воді, ніж у повітрі, що робить його важливим елементом морського життя.

Захоплююче розглядати, як наше розуміння океану та його мешканців еволюціонувало з часом. У 1943 році французький інженер Еміль Ганьон і морський лейтенант Жак Кусто винайшли автономний підводний дихальний апарат (SCUBA), який революціонізував нашу здатність досліджувати морські глибини. Кусто зі своїми новаторськими телевізійними документальними фільмами відіграв вирішальну роль у популяризації та проливанні світла на чудеса океанського життя, подібно до того, як це робить Девід Аттенборо сьогодні.

Протягом усієї історії ми помилково розглядали океан як мовчазне царство. Наші вуха, налаштовані на повітряні коливання, намагаються сприйняти підводний звуковий ландшафт. Сам Кусто вважав, що звук відсутній у глибині. Однак тепер ми знаємо, що океан — це симфонія звуків, у якій морські істоти використовують складну вокалізацію для спілкування, навігації та полювання.

Але, як і у випадку з багатьма екологічними проблемами, людська діяльність порушила цей крихкий баланс. Рівень шуму від таких джерел, як суднові двигуни, вітряні турбіни та військово-морські навчання, постійно зростає з часів промислової революції. Постійний гул підводного шуму змусив морських тварин, як-от китів, кричати голосніше, щоб їх почули в какофонії.

На жаль, нове дослідження Утрехтського університету приносить ще більше тривоги. Дослідники виявили, що потепління океану, спричинене зміною клімату, загострює проблему підводного шумового забруднення. Тепліші та кисліші води покращують передачу звуку через воду, роблячи океан ще більш шумним. Зміна клімату також призведе до стратифікації в Північній Атлантиці, створюючи «звуковий канал», який дозволяє шуму поширюватися далі.

Вплив цього зростаючого підводного шумового забруднення є значним і далекосяжним. Морське життя покладається на звук для виживання, починаючи від пошуку партнерів і закінчуючи пошуком їжі та уникненням хижаків. Порушений звуковий ландшафт може порушити ці життєво важливі процеси, що призведе до зменшення популяції та дисбалансу екосистеми.

Щоб захистити делікатне акустичне середовище океану, вкрай важливо зменшити кількість антропогенних джерел підводного шуму та пом’якшити наслідки зміни клімату. Суворіші правила щодо судноплавства, будівельних робіт і військово-морських навчань можуть допомогти мінімізувати вплив. Крім того, пропаганда стійких практик і збереження морських середовищ існування є важливою для збереження природного звукового ландшафту наших океанів.

Отже, наступного разу, коли ви споглядатимете простори океану, пам’ятайте, що під його, здавалося б, безтурботною поверхнею лежить світ, який живе звуками — світ, який ми повинні прагнути захистити заради всіх його мешканців.

Часті питання (FAQ)

З: Як був винайдений автономний підводний дихальний апарат (SCUBA)?

A: SCUBA був винайдений у 1943 році французьким інженером Емілем Ганьйоном і морським лейтенантом Жаком Кусто.

З: Як наше розуміння звукового ландшафту океану змінилося з часом?

В: Спочатку вважалося, що океан мовчить. Однак тепер ми знаємо, що підводний світ наповнений різноманітними звуками, від співу китів до методів спілкування різних видів риб.

З: Як підводне шумове забруднення впливає на морське життя?

A: Шумове забруднення порушує життєво важливі комунікації та навігаційні процеси для морських тварин, що призводить до потенційного скорочення популяції та дисбалансу екосистеми.

З: Як зміна клімату впливає на забруднення підводного шуму?

Відповідь: Потепління океану та підвищена кислотність, викликані зміною клімату, покращують передачу звуку через воду, роблячи підводний звуковий ландшафт гучнішим і руйнівнішим.

З: Що можна зробити, щоб зменшити рівень підводного шуму?

Відповідь: Запровадження суворіших правил щодо створених людиною джерел підводного шуму та вжиття заходів щодо вирішення проблеми зміни клімату може допомогти пом’якшити вплив підводного шумового забруднення на морське життя.

Джерело: Утрехтський університет https://www.utrechtuniversity.nl/