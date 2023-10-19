Вчені реконструювали обличчя основного викопного в еволюції людиноподібної мавпи та людини

Вчені з Американського музею природної історії, Бруклінського коледжу та Каталонського інституту палеонтології Мікеля Крузафонта успішно реконструювали обличчя Pierolapithecus catalaunicus, важливої ​​скам’янілості у вивченні великої мавпи та еволюції людини.

Pierolapithecus catalaunicus, вид, який жив близько 12 мільйонів років тому, має вирішальне значення для розуміння мозаїчної природи еволюції гомінідів. Це один із небагатьох видів, відомих за добре збереженим черепом і частковим скелетом, що дає цінну інформацію про його розташування в генеалогічному дереві гомінідів та його біологію.

Попереднє розуміння Pierolapithecus припускало, що він мав вертикальний план тіла до розвитку пристосувань для висіння та пересування серед гілок дерев. Однак через пошкодження черепа дебати щодо його еволюційного положення тривають.

Щоб відповісти на ці питання, вчені використали комп’ютерну томографію, щоб віртуально реконструювати череп п’єролапітека та порівняти його з іншими видами приматів. Вони також змоделювали еволюцію ключових особливостей будови обличчя мавпи. Їхні висновки показали, що Pierolapithecus має схожість у загальній формі обличчя та розмірах як із скам’янілими, так і з живими людиноподібними мавпами, але також має чіткі риси обличчя, яких немає в інших мавп середнього міоцену.

Результати підтверджують ідею про те, що піеролапітек є одним із найдавніших представників родини людиноподібної мавпи. Еволюційне моделювання показало, що черепна коробка піеролапітека ближча за формою та розміром до предкової форми, від якої еволюціонували людиноподібні мавпи та люди. Отримані дані також свідчать про те, що гібони та сіаманги, «менші мавпи», зазнали зменшення розміру порівняно зі своїми предками.

Це дослідження підкреслює важливість реконструкції та аналізу добре збережених скам’янілостей, щоб краще зрозуміти еволюцію людиноподібних мавп і людини. Отримавши уявлення про біологію та фізичні характеристики давніх видів, таких як Pierolapithecus, вчені можуть ще більше уточнити наше розуміння нашої власної еволюційної історії.

джерела:

– Праці Національної академії наук, 16 жовтня 2023 р

– Американський музей природної історії, Бруклінський коледж та Каталонський інститут палеонтології Мікеля Крузафонта.