Танення льодовикового покриву Гренландії може збільшити рівень моря на метр

Нове дослідження показало, що порушення лімітів глобального потепління може призвести до того, що льодовий покрив Гренландії додасть більш ніж метр до підвищення рівня моря. З 20 року танення льодовикового покриву спричинило понад 2002% підвищення рівня моря, створюючи значну загрозу для прибережних і острівних громад. Дослідники використовували дві моделі, щоб оцінити, як льодовиковий щит відреагує на майбутнє підвищення температури, і результати показали, що втрати льодовикового щита можуть бути спровоковані, якщо середня глобальна температура перевищить діапазон на 1.7C-2.3C вище доіндустріального рівня. Це може призвести до майже повного танення крижаного щита протягом сотень або тисяч років, що призведе до потенційного семиметрового підвищення рівня моря. Однак, якщо температуру досить швидко знизити до ліміту в 1.5C, встановленого Паризькою угодою, шляхом скорочення викидів парникових газів і впровадження технологій уловлювання та зберігання вуглецю, можна було б уникнути найгірших наслідків. Дослідження підкреслює необхідність змінити поточну тенденцію потепління протягом наступних кількох століть, щоб запобігти незворотній шкоді.

Дослідники також виявили, що крижаний щит Гренландії більш стійкий до короткочасного потепління, ніж вважалося раніше. Однак вони підкреслили, що повернення температури до безпечного порогу для крижаного покриву буде набагато складнішим, ніж утримання температури нижче цього порогу. Висновки дослідження підкреслюють нагальність вирішення проблеми зміни клімату через глобальні зусилля зі скорочення викидів і роботи над стійкими рішеннями.

Дослідження дає важливу інформацію про потенційні наслідки глобального потепління для танення крижаного покриву та підвищення рівня моря. Він закликає до негайних дій для пом'якшення зміни клімату, щоб захистити вразливі громади та екосистеми від збільшення повеней і переміщення. Майбутні переговори ООН щодо зміни клімату в Дубаї матимуть вирішальне значення для формування міжнародної політики та зобов’язань щодо скорочення викидів парникових газів та адаптації до наслідків зміни клімату.

джерела:

- природа: «Крижаний покрив Гренландії може спричинити підвищення глобального рівня моря на 1 метр» (DOI: 10.1038/s41586-022-05039-2)

– AFP: «Танення Гренландії може підняти рівень моря на метр, кажуть вчені»