Еволюція атенюаторів, встановлених на вантажівках: від краш-тестів до покращеної безпеки

Атенюатори, встановлені на вантажівках (TMA), стали звичним явищем на автомагістралях, забезпечуючи життєво важливий рівень захисту для робітників у будівельних зонах. Незважаючи на те, що сьогодні ці пристрої є звичайним явищем, їх походження можна простежити на початку 1980-х років, коли Департамент транспорту Каліфорнії (Caltrans) розпочав амбітний проект краш-тестування для вдосконалення конструкції TMA.

ТМА, які спочатку вважалися новою концепцією, являють собою великі ящики, прикріплені до задніх рам вантажівок. Їх призначення полягає в тому, щоб поглинути вплив зіткнення та пом’якшити силу, що діє як на транспортний засіб, так і на працівників у зоні будівництва. У 1982 році Caltrans випустила фільм, в якому задокументувала свої краш-тести, кульмінацією яких стала розробка ефективних конструкцій TMA.

У краш-тестах Caltrans взяли участь 18 різних автомобілів різних марок і моделей, а також пошкоджений самоскид. Початкові аварії без амортизатора продемонстрували руйнівні наслідки, особливо для автомобілів 1970-х років. Один манекен для краш-тестів, творчо названий «Віллі Макейт», також приєднався до експериментів.

Замість того, щоб покладатися на комерційні блоки TMA, Caltrans випробували власні конструкції на основі матеріалу під назвою Hexcell, алюмінієві стільники. Примітно, що товщина алюмінію в Hexcell становить лише 7/10,000 XNUMX дюйма – це еквівалентно товщині стандартної кухонної алюмінієвої фольги. Незважаючи на свою тонкість, атенюатори на основі Hexcell показали виняткову продуктивність під час випробувань.

Caltrans експериментувала з різними конструкціями, зрештою зупинившись на розташуванні дедалі більших блоків Hexcell, щоб м’яко уповільнити транспортний засіб, що наближається. Кожну конструкцію вони піддали суворому тестуванню як на великих, так і на малих моделях автомобілів. Випробування проводилися на ділянці асфальту без потреби в складній лабораторії зіткнень, демонструючи практичний підхід «зроби сам».

За допомогою цих краш-тестів Caltrans продемонструвала ефективність TMA у підвищенні безпеки працівників. Швидкість зіткнення ретельно контролювалася, успішні випробування показали швидкість нижче 27 миль/год (43 км/год), що еквівалентно стрибку з триповерхового будинку. Ця відданість безпеці та інноваціям сприяла значному прогресу в виживанні автотранспортних засобів з 1980-х років.

Сьогодні TMA продовжують розвиватися, включаючи додаткові функції та технології для підвищення безпеки як для працівників, так і для автомобілістів. Завдяки відданості таких організацій, як Caltrans, будівельні зони тепер краще обладнані, щоб захистити тих, хто на дорозі, і протистояти невблаганним законам фізики.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке атенюатор, встановлений на вантажівці (TMA)?

TMA — це пристрій, прикріплений до задньої частини вантажівки в робочих зонах на шосе. Його призначення полягає в тому, щоб погасити вплив зіткнення та захистити як транспортний засіб, так і працівників у зоні будівництва.

2. Як працюють атенюатори, встановлені на вантажівці?

TMA зазвичай складаються з великих ящиків, прикріплених до задньої рами вантажівки. Вони розроблені для уповільнення та пом’якшення удару транспортного засобу, що зіштовхується з ними, мінімізуючи силу, що діє на обидва залучені транспортні засоби.

3. Який матеріал використовується в атенюаторах, встановлених на вантажівці?

Одним із поширених матеріалів, що використовуються в ТМА, є Hexcell, алюмінієві стільники. Цей матеріал неймовірно тонкий, товщиною приблизно 7/10,000 XNUMX дюйма.

4. Як проходить краш-тест атенюаторів, встановлених на вантажівці?

Краш-тести включають імітацію зіткнень для оцінки та вдосконалення конструкцій TMA. Манекени для краш-тесту, різні моделі автомобілів та інше вимірювальне обладнання використовуються для оцінки ефективності атенюаторів за різних сценаріїв і швидкостей удару.

5. Як атенюатори, встановлені на вантажівках, підвищили безпеку?

Атенюатори, встановлені на вантажівках, значно підвищили безпеку в будівельних зонах, поглинаючи удари зіткнення та зменшуючи силу, що діє на транспортні засоби та працівників. Їх еволюція та вдосконалення дизайну сприяли підвищенню виживаності в автомобільних аваріях.