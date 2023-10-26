Критичні дослідження дихання плодової мушки пропонують нові шляхи розуміння аневризми аорти у людей

Дослідники з Лейпцизького університету зробили прорив у своєму вивченні дихання плодової мушки, відкривши цінну інформацію, яка може мати значні наслідки для розуміння аневризми аорти у людей. Під керівництвом доктора Матіаса Бера з Інституту біології команда співпрацювала з дослідниками з Інституту багатопрофільних наук Макса Планка в Геттінгені, щоб провести широке дослідження дихальної системи ембріонів дрозофіли. Їхні висновки, нещодавно опубліковані в науковому журналі eLife, свідчать про інтригуючу кореляцію між системою трахеї плодових мушок і системою кровообігу людини.

Дослідження виявило важливий зв'язок між клітинами трахеї плодових мушок і позаклітинним матриксом через наявність специфічних білків, відомих як Dumpy і Piopio. Це відкриття відображає уявлення про те, що в системі кровообігу людини можуть існувати подібні основні механізми. Подібно до заплутаної мережі трубок у трахеальній системі плодових мушок, наша кровоносна система покладається на складну мережу кровоносних судин для належного функціонування.

Під час ембріонального розвитку плодових мушок трахеальні трубки заповнені позаклітинним матриксом, який виділяється навколишніми клітинами, що забезпечує життєво важливу структурну підтримку. Однак у міру того, як органи продовжують рости, може виникати дисбаланс між клітинними компонентами та позаклітинним матриксом, що призводить до деформації клітинних мембран. Щоб протистояти цьому, протеаза Notopleural діє як ножиці, спеціально розщеплюючи білки та пептиди, включаючи Piopio, що зрештою розриває зв’язки між клітинами та позаклітинним матриксом.

Доктор Бер пояснює, що дефекти, які спостерігаються у плодових мушок, можуть проявлятися у людей як аневризми аорти. Оскільки білки, виявлені в дослідженні, також присутні в організмі людини, ці відкриття пропонують захоплюючий шлях для майбутніх досліджень походження аневризм аорти та інших захворювань канальців. Розуміння складних механізмів, пов’язаних із підтримкою цілісності канальцевих систем, потенційно може призвести до прогресу в діагностиці, профілактиці та лікуванні таких станів.

Це новаторське дослідження підкреслює цінність вивчення модельних організмів, таких як плодові мушки, оскільки вони мають спільні з людьми фундаментальні біологічні процеси. Досліджуючи складну роботу трахейної системи плодових мушок, вчені отримують безцінні відомості, які в кінцевому підсумку можуть сприяти зміцненню здоров’я людини.

FAQ

Що таке трахеальна система?

Трахеальна система відноситься до мережі трубок у комах та інших членистоногих, яка сприяє транспортуванню повітря або дихальних газів.

Що таке аневризма аорти?

Аневризми аорти характеризуються аномальним випинанням або роздуттям аорти, яка є основною кровоносною судиною, відповідальною за перенесення збагаченої киснем крові від серця до решти тіла. Якщо аневризма розривається, це може бути небезпечним для життя.

Чому плодових мушок використовують у дослідженнях?

Плодові мушки, зокрема модельний організм Drosophila, широко використовувалися в наукових дослідженнях через їх короткий термін життя, легкість культивування та генетичну схожість з людьми. Їхнє дослідження пропонує критичне уявлення про фундаментальні біологічні процеси, допомагаючи дослідникам розгадати механізми, які потенційно впливають на здоров’я та захворювання людини.