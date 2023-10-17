Ядерні годинники: крок до надзвичайно точного вимірювання часу

Міжнародна група фізиків досягла прогресу в розробці надзвичайно точного годинника на основі ядерного переходу. Команда під керівництвом Юрія Швидька з Аргонської національної лабораторії в США успішно досягла резонансного збудження ядерного переходу в скандію-45. Цей перехід має потенціал для створення ядерного годинника з набагато вищою точністю, ніж нинішні атомні годинники.

Годинники покладаються на осцилятор, який створює постійну частоту. Для атомних годинників використовується частота мікрохвильового випромінювання, що випускається атомами цезію. Однак ядерні переходи пропонують можливість навіть більш точних годинників. Ядра більш стабільні та компактні, ніж атоми, що робить ядерні годинники менш чутливими до шуму та перешкод.

Однією з проблем створення ядерних годинників є створення когерентного випромінювання, резонансного з ядерним переходом. З розвитком рентгенівських лазерів на вільних електронах (XFELs), Швидько стверджує, що тепер можливе пряме збудження фотонів для осциляторів ядерного годинника. Команда зосередилася на переході 12.4 кеВ у скандію-45, який має надзвичайно вузьку смугу пропускання. Лише невелика частина рентгенівського випромінювання може резонансно збудити ядра, тоді як нерезонансне рентгенівське випромінювання створює значний шум детектора.

Щоб вирішити цю проблему, команда провела експерименти на європейському заводі XFEL у Німеччині. Вони випустили рентгенівські імпульси на фольгу зі скандію-45, а потім швидко видалили мішень, щоб виміряти резонансний сигнал збудження. Скануючи частоту імпульсів падаючого світла, вони змогли виявити точну частоту, на якій виникає резонанс.

Результати показали, що енергію переходу можна виміряти з похибкою на два порядки меншою, ніж попереднє найкраще значення. Якщо вдасться внести подальші вдосконалення, ядерний годинник може бути точним в межах 1 секунди кожні 300 мільярдів років. Ця технологія має захоплюючі наслідки для надвисокоточної спектроскопії, технології ядерного годинника та екстремальної метрології.

Джерело: Nature (URL не надано)