Нове відкриття розкриває підказки до пошуку рожевих діамантів

Нове дослідження дослідників з Університету Кертіна в Австралії виявило третій інгредієнт, необхідний для утворення рожевих алмазів на поверхні Землі. Дослідження було зосереджено на багатих алмазами породах із вулканів Аргайл у Західній Австралії, використовуючи лазерні промені для аналізу їх складу. Отримані дані свідчать про те, що крім вуглецю та сил від зіткнення тектонічних плит, для наявності рожевих алмазів потрібні континенти, які розтягнулися під час розпаду континентів сотні мільйонів років тому.

Відкриття цього зниклого інгредієнта може мати значні наслідки для глобального пошуку нових родовищ рожевих алмазів. Провідний дослідник доктор Х’юго Олірук пояснив, що коли масиви суші розтягуються, у земній корі утворюються прогалини, що дозволяє магмі, що несе алмаз, підніматися на поверхню. Регіон Аргайл, де проводилося дослідження, утворився в результаті розколу стародавнього суперконтиненту.

Доктор Олірук далі пояснив, що зіткнення масивів землі створює пошкоджену ділянку або «шрам», який ніколи не заживе повністю, і саме в цих пошкоджених областях можна знайти рожеві діаманти. Він зазначив, що поки присутні глибинний вуглець, континентальне зіткнення та розтягування, можливо, буде можливо відкрити нові джерела рожевих алмазів.

Незважаючи на це захоплююче відкриття, пошук нових родовищ рожевих діамантів не обійдеться без проблем. Більшість родовищ алмазів історично знаходили в центрі стародавніх континентів, де на поверхні оголюються вулкани. З іншого боку, регіон Аргайл розташований на стику двох стародавніх континентів, які часто вкриті піском і ґрунтом. Це означає, що існує ймовірність невідкритих рожевих алмазоносних вулканів, у тому числі в Австралії.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, не тільки проливає світло на геологічні процеси, що стоять за утворенням рожевих алмазів, але й дає цінну інформацію для алмазної промисловості. Рожеві діаманти є рідкісними та дуже бажаними дорогоцінними каменями, оскільки вулкан Аргайл видобув понад 90% світових запасів. Розуміння умов, необхідних для їх утворення, може спрямувати майбутні пошукові зусилля та потенційно призвести до відкриття нових джерел цих дорогоцінних каменів.

джерела:

– «Знайдено найбільше у світі джерело рожевих діамантів» – Nature Communications