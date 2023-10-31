Нове дослідження використовує ніндзя природи для захисту ківі та бджіл

Вчені з Ківі досліджують новаторське рішення для боротьби з небезпечними патогенами в сільськогосподарському секторі, використовуючи ніндзя природи – біоконтроль фагів. Термін «ніндзя природи» ввів доктор Хізер Хендріксон, старший викладач Кентерберійського університету, для опису вірусів, які спеціально атакують шкідливі бактерії, не завдаючи шкоди корисним. На відміну від антибіотиків, які часто мають широкий спектр дії, фаги мають обмежене коло господарів, що робить їх високоцільовими та ефективними в боротьбі з патогенами.

Міждисциплінарна дослідницька група доктора Хендріксона отримала 8.9 мільйона доларів США від Міністерства бізнесу, інновацій та зайнятості у 2023 році на розробку фагових «коктейлів» для боротьби з ключовими сільськогосподарськими патогенами. Ініціативи в основному зосереджені на боротьбі з раком виноградної лози ківі (Psa) і вірусом американського гнильця, який вражає медоносних бджіл.

Перевага використання фагів полягає в їх здатності специфічно інфікувати цільові патогени, зберігаючи при цьому інші мікроорганізми, необхідні для здоров'я організму. Наприклад, якщо фаг ввести медоносній бджолі, він буде безпосередньо атакувати конкретний патоген, не впливаючи на корисні кишкові бактерії бджоли. Цей механізм точного націлювання мінімізує ризик порушення загального стану здоров’я організму, що захищається.

Використання фагового біоконтролю має значні наслідки для сільськогосподарського сектора Нової Зеландії. Розробляючи індивідуальні фагові рішення, дослідники сподіваються підвищити продуктивність і безпеку в харчовій промисловості, одночасно сприяючи екологічній свідомості. Крім того, проект спрямований на зміцнення виробничої біоіндустрії, створення висококваліфікованих робочих місць і полегшення доступу до глобальних ринків.

Дослідницька співпраця включає такі поважні установи, як Університет Отаго, Дослідження рослин і харчових продуктів, Інститут Котрона, BioSouth Ltd і Бджільництво Нової Зеландії. Перспективи корінних народів, очолювані вченими та дослідниками маорі, дають цінну інформацію про наслідки проекту для тайао (довкілля), особливо з огляду на поширеність підприємств, очолюваних маорі, у первинному секторі.

Довгострокове бачення цього починання виходить за межі сільськогосподарського сектору. Доктор Хендріксон вважає, що завдяки створенню необхідної інфраструктури та досвіду для безпечного використання фагів у сільському господарстві платформу можна розширити, щоб усунути нові загрози виробництву харчових продуктів і навіть націлитися на медичні патогени людини. Це дослідження відкриває захоплюючі можливості для майбутнього контролю хвороб і біозахисту в різних галузях промисловості.

Проект уже отримав підтримку зацікавлених сторін, зокрема бджолярів, які щедро надали зразки ґрунту. На знак вдячності дослідники назвали виявлені фаги на честь учасників, а деякі були названі на честь відомих діячів, таких як дама Джасінда Ардерн, сер Ешлі Блумфілд і навіть самих бджолярів.

Використовуючи силу природних ніндзя, Нова Зеландія має хороші можливості для революції в боротьбі з хворобами в сільському господарстві, захисту життєво важливих екосистем і, можливо, прокладає шлях до нових підходів до боротьби з патогенними мікроорганізмами людини.

FAQ

Що таке фагові біоконтролі?

Фагові засоби біоконтролю — це віруси, які спеціально націлені на шкідливі бактерії в організмах і атакують їх, пропонуючи чітко цілеспрямований підхід до контролю захворювань.

Чим фаги відрізняються від антибіотиків?

На відміну від антибіотиків, які можуть завдати шкоди як шкідливим, так і корисним бактеріям, фаги мають обмежене коло господарів, що дозволяє їм націлюватися на специфічні патогени, не впливаючи на корисні мікроорганізми.

На які патогени націлені дослідники?

Дослідження в основному зосереджено на боротьбі з раком виноградної лози ківі (Psa) і вірусом американського гнильця (AFB), який становить загрозу для медоносних бджіл.

Який потенційний вплив цього дослідження?

Дослідження має потенціал для підвищення продуктивності та безпеки в сільськогосподарському секторі, одночасно зміцнюючи виробничу біоіндустрію, створюючи висококваліфіковані робочі місця та полегшуючи доступ до екологічно свідомих глобальних ринків. Крім того, це дослідження може мати наслідки для боротьби з новими загрозами у виробництві харчових продуктів і навіть проти збудників хвороб людини.

Хто бере участь у дослідницькій співпраці?

У співпраці беруть участь дослідники з Університету Кентербері, Університету Отаго, Дослідження рослин і харчових продуктів, Інституту Каутрона, BioSouth Ltd і Бджільництва Нової Зеландії. Вчені та дослідники маорі також надають цінні перспективи корінного населення.