Дослідження глибин Сьєрра-де-Атапуерка

Нещодавнє геологічне дослідження, проведене Хосепом М. Паресом і його командою в Національному центрі досліджень еволюції людини (CENIEH), заглибилося в надра Сьєрра-де-Атапуерка в Іспанії. Дослідження, опубліковане в журналі Marine and Petroleum Geology, мало на меті зрозуміти глибинну структуру території та її геологічні зв’язки.

Дослідження показало, що матеріали, присутні під поверхнею, є вапняками, які видно вздовж Сьєрра-де-Атапуерка. Ці матеріали є лише «верхівкою айсберга» значно більшої підповерхневої структури, яка простягається на 5 км у ширину. Ця структура утворилася завдяки наявності м’яких матеріалів, зокрема тріасових лютитів і евапоритів, які дозволяли шарам рухатися.

Дослідження також пролило світло на геологічне розташування Сьєрра-де-Атапуерка. Геологічна робота, яка традиційно описується як антикліналь, показала, що ця структура простягається на глибину понад 1,000 метрів. На цій глибині мезозойська товща лежить на палеозойському фундаменті, який є твердим і кристалічним. Результати показують, що згортання шарів стало можливим завдяки існуванню специфічних матеріалів, які діють як мастила або рівні відриву, дозволяючи шарам ковзати по твердому фундаменту. У випадку басейну Дуеро рівень відриву складається з матеріалів тріасового періоду, які механічно слабкі та полегшують рух і згортання шарів, що перекривають.

Результати цього дослідження дають цінну інформацію про глибинну структуру Сьєрра-де-Атапуерка та її геологічні зв’язки. Розуміння підповерхневої геології цього регіону має важливе значення для подальших досліджень його геологічної історії та потенційних наслідків для еволюції людини.

Джерело: Педро Камара та інші, З’єднання Піренейського хребта з Басксько-Кантабрійським басейном: структура Сьєрра-де-Атапуерка (Іспанія), Морська та нафтова геологія (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Джерело: CENIEH

Зразок цитирования:

Дослідники вивчають глибини Сьєрра-де-Атапуерка (2023, 19 вересня) отримано 19 вересня 2023 року з phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html

Примітка: цю статтю було переписано на основі вихідної статті.