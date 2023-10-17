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Дослідники з'ясували причину найбільшого землетрусу на Марсі

ByРоберт Ендрю

Жовтень 17, 2023
Дослідники з'ясували причину найбільшого землетрусу на Марсі

Дослідники з Оксфордського університету визначили причину найбільшого землетрусу на Марсі, який коли-небудь реєструвався. Всупереч початковим припущенням, землетрус магнітудою 4.7, названий S1222a, був спровокований не падінням метеорита, а значною тектонічною активністю в корі Марса. Подія, яка тривала щонайменше шість годин, була виявлена ​​посадковим модулем NASA InSight 4 травня 2022 року.

Щоб дослідити причину землетрусу, доктор Бенджамін Фернандо, провідний дослідник, співпрацював з різними космічними агентствами, включаючи Європейське космічне агентство, Національне космічне агентство Китаю, Індійську організацію космічних досліджень і Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів. Ці спільні зусилля дозволили команді проаналізувати дані з кількох супутників, що обертаються навколо Марса, охоплюючи величезну площу поверхні в 144 мільйони км2.

Незважаючи на схожість землетрусу з попередніми, спричиненими ударами метеоритів, дослідницька група не знайшла жодних доказів нового кратера після місяців пошуків. Це змусило їх зробити висновок, що землетрус став результатом вивільнення напруги в корі Марса, а не зовнішнього впливу.

Доктор Фернандо пояснив, що напруга в корі Марса є результатом мільярдів років еволюції, включаючи диференціальне охолодження та скорочення різних частин планети. Хоча причини різного рівня стресу залишаються неясними, результати цього дослідження сприяють подальшим дослідженням. Розуміння цих моделей стресу може мати вирішальне значення для визначення відповідних місць для майбутніх людських поселень на Марсі.

Спільні зусилля в рамках цього проекту, що включає численні космічні місії, сприйняли як план успішного міжнародного партнерства в дослідженні глибокого космосу. Ці знахідки проливають світло на унікальну геологічну динаміку Марса та знаменують значний крок до розгадки таємниць Червоної планети.

джерела:
– Назва: Дослідники розкрили можливу причину найбільшого в історії землетрусу на Марсі
– Джерело: [Назва джерела]

By Роберт Ендрю

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