Знайдено ефективне лікування отруєння сірчаним іпритом

Сірчистий іприт, хімічний бойовий агент, який широко використовувався у війні після Першої світової війни, довгий час ставив перед дослідниками проблему пошуку ефективного лікування. Однак нещодавнє дослідження, проведене двома дослідниками з Університету штату Південна Дакота, виявило потенційний терапевтичний підхід до лікування отруєння сірчаним іпритом.

Попередні дослідження сірчаного іприту показали, що цей газ має як негайний, так і віддалений вплив на своїх жертв. Негайні ефекти включають гіркий присмак у роті, запах часнику, головні болі, втрату зору, пухирі та кровоточивість шкіри. Віддалені наслідки можуть проявлятися до 40 років після впливу та включати ускладнення в легенях, очах та шкірі.

Складність у пошуку лікування полягає в тому, що сірчаний іприт має кілька механізмів атаки на організм, що робить його відмінним від іншої хімічної зброї, націленої на один фермент. Проте дослідники ідентифікували молекулу під назвою метимазол, яка демонструє певний рівень реакційної здатності з сірчаним іпритом, не завдаючи шкоди шкірі.

Метимазол потенційно може служити ефективним варіантом лікування отруєння сірчаним іпритом. Наразі дослідники готують грант на подальші дослідження живих організмів і, зрештою, роблять це лікування широко доступним.

Результати цього дослідження дають надію тим, хто зазнав впливу сірчаного іприту, і пропонують можливість зменшити як негайний, так і віддалений токсичний вплив газу. Проводяться подальші дослідження для оцінки ефективності метимазолу in vivo.

Цей прорив у пошуку ефективного лікування отруєння сірчаним іпритом знаменує значний прогрес у галузі дослідження впливу бойових хімічних речовин.

джерела:

– Альберт Арму та інші, Метимазол, ефективний нейтралізуючий агент похідного сірчаного іприту 2-хлоретил етилсульфіду, ACS Bio & Med Chem Au (2023). DOI: 10.1021/acsbiomedchemau.2c00087

– Університет штату Південна Дакота