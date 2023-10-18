Дослідники розкрили унікальний режим розпізнавання промотора транскрипції бактерій

Дослідники з Академії наук Китаю зробили важливе відкриття про режим розпізнавання промоторів транскрипції в бактеріях. Професор Zhu Ping з Інституту біофізики та професор Feng Yingang з Інституту біоенергетики та технології біопроцесів Циндао очолювали дослідження, яке було опубліковано в Nature Communications.

Команда зосередилася на Clostridium thermocellum, типі анаеробних клостридій, які ефективно розкладають лігноцелюлозу за допомогою мультиферментного комплексу під назвою целюлозоми. Цей комплекс має цінність для розвитку біоенергетики.

Транскрипція ДНК бактерій ініціюється голоферментами РНК-полімерази (РНКП), які складаються з сигма (σ) факторів, які розпізнають промоторні ділянки ДНК. C. thermocellum містить унікальний сигма-фактор під назвою σI (SigI), який відрізняється від інших сигма-факторів сімейства σ70.

Щоб зрозуміти, як фактори SigI в C. thermocellum розпізнають промотори, дослідники розробили потрійний комплекс із SigI, РНКП і промоторної ДНК. Використовуючи технологію cryo-EM, вони визначили структуру відкритих комплексів РНК-полімераза-сигма-промотор (комплекси RPo), утворених двома комплексами σI C. thermocellum, SigI1 і SigI6.

Порівнюючи ці структури з іншими транскрипційними комплексами, дослідники виявили, що SigI демонструє чіткий механізм розпізнавання промоторів серед факторів σ у родині σ70. С-кінцевий домен SigI (SigIC) розпізнає елемент -35 промотору через його мотив спіраль-поворот-спіраль. SigIC також взаємодіє з малою борозенкою ДНК елемента -35, сприяючи його унікальному режиму розпізнавання.

N-кінцевий домен SigI (SigIN) розпізнає елемент -10 промотору та формує широкі взаємодії білок-ДНК. Ці взаємодії, ймовірно, впливають на активність промоторів і визначають силу транскрипції SigI-залежних промоторів для целюлосомних генів.

Це відкриття проливає світло на те, як C. thermocellum регулює експресію гена целюлази, і дає уявлення про різноманітність мікробної регуляції транскрипції. Отримані результати мають потенційне застосування для модифікації та використання целюлаз.

джерело:

– Jie Li та інші, Структура транскрипційного відкритого комплексу різних факторів σI, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4