Дослідники вимірюють магнітне поле в середовищі затемнення павукового пульсара PSR J2051-0827

Дослідники з Синьцзянської астрономічної обсерваторії (XAO) Академії наук Китаю зробили важливе відкриття щодо магнітного поля пульсара-павука під назвою PSR J2051-0827. Пульсари-павуки — це тип подвійної системи мілісекундних пульсарів, що характеризується супутниками малої маси на короткоперіодичних орбітах. У цих системах інтенсивний пульсарний вітер і електромагнітне випромінювання можуть руйнувати та потенційно знищувати зірку-компаньйон.

Щоб дослідити магнітні властивості PSR J2051-0827, дослідники використали сферичний радіотелескоп з п’ятсотметровою апертурою (FAST). Вони зосередилися на вивченні поляризаційних характеристик пульсара та наявності магнітного поля в його середовищі затемнення. Результати їх дослідження були опубліковані в The Astrophysical Journal 14 вересня.

Під час закінчення затемнення пульсара дослідники спостерігали послідовне зменшення міри обертання (RM). Ця зміна RM коливалася від 60 до -28.7 рад м-2, що вказує на існування значного магнітного поля в середовищі затемнення. На основі цієї варіації RM напруженість магнітного поля прямої видимості була оцінена як 0.1 G.

Дослідники також виявили явище, відоме як реверсія RM, яке можна віднести до змін у напруженості магнітного поля вздовж прямої видимості, спричинених подвійним орбітальним рухом. Ця реверсія RM підтверджує ідею, що безпосереднє оточення пульсара є складним і намагніченим. Крім того, дослідження показує, що середовище пульсарів-павуків має певну подібність до середовища швидких радіосплесків (FRB).

Результати цього дослідження сприяють нашому розумінню динаміки та властивостей пульсарів-павуків і пропонують зрозуміти механізми, відповідальні за затемнення, що спостерігаються в цих системах. Дослідження надає цінну інформацію про умови магнітного поля в безпосередній близькості від PSR J2051-0827 і відкриває нові шляхи для подальших досліджень у галузі астрономії пульсарів.

Зразок цитирования:

SQ Wang та інші, Зміна міри обертання під час затемнення Чорної Вдови PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Джерело: Китайська академія наук